B1-F: Agil Igor Volley, tie-break fatale a Genova

Una battaglia lunga cinque set e un punto portato a casa. Nella 18esima giornata di campionato la Agil Igor Volley cede 3-2 a casa della Rimont Progetti Genova.

In campo ci sono Vighetto opposto a Sassolini H, Moroni e Bianchi C al centro, Bosso e Sassolini V schiacciatori, Badalamenti libero (durante la sfida in campo anche Cantoni, Bianchi G e Berra). Partono bene le Igorine 5-8, che poi scappano anche sull’11-16. Genova accorcia un pochino (14-18), le Igorine stanno davanti fino al 18-22, poi è parziale per le padrone di casa che vale il 23 pari. Igorine con palla set (23-24), Genova pareggia e un muro e un punto valgono il 26-24.

2-2 iniziale nel secondo set, le Igorine mettono la prima freccia per il 6-9 e come nel primo set creano un bel parziale che vale l’11-16. Genova ora fatica a rientrare e le Igorine si portano sul 15-21. Finale 18-25 e 1 pari.

Di nuovo un avvio in totale equilibrio (2-2), le Igorine corrono (6-10) e con belle giocate si portano sul 12-16. Genova accorcia prima al 14-16, poi il tabellone indica 17-18. Un mani out trecatese rilancia le Igorine che dopo il 19-21 firmano il 22-24 ed è Bosso a chiudere 22-25.

Le Igorine iniziano bene (2-4), poi le padrone di casa fanno una rimonta che vale l’8-4. Due punti di distanza fra le due squadre (14-12), Genova di nuovo avanti per il 16-12. Mini parziale Igorino sul 21-17 che vale il 21-19. Dopo un lungo scambio è un punto Igor a valere il 23-22. Genova con palla set in mano (24-22), un errore al servizio e un bell’attacco valgono il 24 pari, ma il finale premia le padrone di casa : 26-24.

Parte meglio Genova (5-2), le Igorine accorciano ed è punto a punto (6-5). Di nuovo avanti Genova per il 12-7 e le Igorine a recuperare 12-10. Genova va per il 13-10, un errore di casa sigla il 13-11, ma il finale è delle padrone di casa.

Rimont Progetti Genova - Agil Igor Volley 3-2

Parziali (26-24; 18-25, 22-25; 26-24; 15-11)

Rimont Progetti Genova: Romanin, Scarabottini, Montedoro, Ghezzi (L), Vecerina, Vieri, Truffa, Palazzi, Poggi, Bulla (L), Rissetto, Allegri, Piccardi. All. Zanoni.

Agil Igor Volley: Pagliuca, Sassolini V, Moroni, Bosso, Sassolini H, Nagy, Bianchi C, Brezza, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.