Akronos Moncalieri alle 18 in campo contro San Giovani Valdarno

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 al PalaEinaudi contro Bruschi Galli San Giovani Valdarno.

Per entrambe le squadre i due punti in palio sono di grandissima importanza. Per l’Akronos per non perdere terreno sul 9° posto attualmente nelle mani di Crema, per le toscane per allungare di 4 lunghezze sull’ultima in classifica Brescia.

Moncalieri arriva dalla bella vittoria ottenuta grazie a un super secondo tempo proprio sul campo delle bresciane, mentre Bruschi ha perso in casa 48-79 contro la Reyer. All'andata è finita 75-67 per le Lunette.

Garrick (18,2 punti), Krivacevic (13,2) e Tassinari (9,8) sono le leading scorer delle ospiti, anche se quest’ultima non è scesa in campo nell’ultima uscita casalinga della scorsa settimana. Garrick giocatrice decisamente completa: oltre ai 18 e rotti punti con il 40% abbondante dal campo, aggiunge infatti anche 6,7 rimbalzi, 2,1 assist e 1,5 rubate a partita.

Su sponda gialloblù occhi e mani della difesa ospite saranno sicuramente puntati sul duo Westbeld-Mitchell. 18 e 9 per per la prima, 15,6 e oltre 5 rimbalzi e 2 assist per la seconda. Decisivo come al solito l’apporto del supporting cast che nelle ultime due settimane ha visto il ritorno di Sarah Sagerer che nella prima partita dopo oltre 5 mesi di stop ha retto bene il campo nella vittoria in trasferta a Brescia.

Coach Marco Spanu: «Partita importante, per noi come per loro. Hanno 3 giocatrici di grande spessore e di sicuro arriveranno agguerrite: non dovremo assolutamente sottovalutarle. In settimana ci siamo allenate bene e finalmente anche in un discreto numero».

Palla a due alle 18 al PalaEinaudi di Moncalieri. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Rudellat, Barbiero, Mura.