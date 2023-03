LRB vicinissima al successo, ma “scippata” in volata

La S. Bernardo Langhe Roero è ancora una volta vicina, vicinissima, al successo, ma la Gema “ruba” i due punti negli ultimi secondi. È beffa per i locali che dopo un ottimo primo tempo sono costretti a inseguire nel terzo, ma bravi a portarsi a +3 a 40 secondi dalla fine. Il finale premia i toscani oltre quanto mostrato in campo, anche se i piemontesi hanno certamente meritato qualcosa in più che una vittoria comunque morale.

LA PARTITA

Al Pala 958 va in scena la giornata 22 della Serie B Old Wild West e la S. Bernardo va a caccia della sua vittoria numero 2 in stagione, contro una Gema Montecatini che punta però alle zone alte. I ragazzi di coach Jacomuzzi hanno anche l’onore di avere un tifoso speciale per l’occasione, il Dottor Repetto di Novipiù.

Laganà domina in avvio e fa vedere il perché sia un giocatore di categoria superiore (8-10). LRB comunque non si scompone e riesce a sorpassare diverse volte (si alternano i vantaggi). All’improvviso la Gema riesce a scappare a +6 (15-21), tuttavia Oba, Makke e Lomele trovano il guizzo per accorciare al decimo (22-24).

Piovono gli errori al tiro nella prima parte della seconda frazione, ma si viaggia in equilibrio. I termali trovano sempre un porto sicuro in Laganà (31-33), dall’altra parte ci pensa Cogrnati a rispondere. Obakhavbaye stoppa e lancia il contropiede chiuso da Makke con la tripla del 40-33 che fa esplodere il Pala 958. Di lì a poco Castellino a rimbalzo in attacco ripristina il +7 sulla sirena della pausa: 44-37.

Si riparte ed è immediato 2-12 ospite che ribalta l’inerzia. LRB fa grande fatica a segnare, anche se è brava a concedere poco fino al 51-53. Poi l’esperienza viaggiante trova due tiri liberi dalla spazzatura e Duranti brucia il trentesimo con la tripla del 51-58.

La S. Bernardo potrebbe accusare il colpo e, invece, con Makke e Longo piazza il 7-0 che vale la parità (58-58). Torna in cattedra prof Laganà (60-64), ma i langaroli non si danno per vinti. Corgnati riequilibra tutto e si entra nell’ultimo minuto sul 70-70. LRB sbaglia due volte, ma con altrettanti rimbalzi offensivi regala a Makke la tripla del vantaggio a 40 secondi dal termine: 73-70. Si decide tutto nei due possessi seguenti, con la Gema a impattare in pochi secondi ed essere premiata dal fallo a rimbalzo che regala i liberi del vantaggio. La S. Bernardo ha ancora rimessa a favore sul -1 (73-74) con 11 secondi sul cronometro, ma getta via il pallone: è vittoria Gema 74-78.

Una squadra dai grandi nomi riesce comunque a vincere con una grande fatica e LRB sa di aver fatto una grande partita e probabilmente di aver meritato di portare a casa i due punti. Niente da fare, però, servirà cercare presto la seconda vittoria nei prossimi impegni, subito dopo un weekend di pausa per la Coppa Italia.

TABELLINO

S.Bernardo Langhe Roero - Gema Montecatini 74-78

Parziali (22-24, 22-13, 7-21, 23-20)

S.Bernardo Langhe Roero: Matteo Corgnati 19 (4/8, 3/6), Erik Makke 18 (2/4, 4/9), Valerio Longo 8 (2/2, 0/0), Alessandro Sirchia 6 (0/1, 2/4), Aaron Lomele 5 (1/2, 1/5), Francesco Cravero 4 (1/8, 0/3), Alleia ivan Mobio 4 (1/3, 0/2), Haward Obakhavbaye 4 (2/5, 0/0), Giorgio Manna 4 (1/4, 0/1), Mattia Castellino 2 (1/1, 0/1), Sean Pecchenino 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Francesco Cravero 9) - Assist: 8 (Matteo Corgnati 4).

Gema Montecatini: Marco Lagana 21 (5/13, 1/5), Nicola Savoldelli 12 (1/3, 3/7), Fernando luis Marengo 12 (3/5, 1/3), Marco Di pizzo 11 (4/5, 0/0), Luca Digno 7 (3/4, 0/2), Lorenzo Neri 5 (0/0, 1/3), Luca Infante 4 (0/1, 0/1), Bruno giuseppe Duranti 4 (0/3, 1/4), Tommaso Molteni 2 (1/4, 0/0), Christian Ghiarè 0 (0/0, 0/0), Riccardo Albelli 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 30 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Fernando luis Marengo 9) - Assist: 9 (Nicola Savoldelli 4).