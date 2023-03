Giaguari Torino: vittoria e primato in classifica

Non è stata una bella partita per coloro che amano i fuochi d’artificio degli attacchi, ma entrambe le difese hanno offerto una prestazione davvero entusiasmante, contribuendo a bagnare le polveri dell’offense avversaria e rendendosi protagoniste di azioni davvero spettacolari.

Dopo i risultati della prima giornata che avevano visto Giaguari e Pirates infliggere 41 punti a testa agli avversari di turno, ci si aspettava una partita combattuta, e così è stato per gran parte del match, finchè i Giaguari sono finalmente riusciti a prendere il largo ed assicurarsi una vittoria molto importante in ottica playoff.

In un Primo Nebiolo agghindato a festa, grazie anche alla collaborazione del Comune di Torino, che ha praticato un’importante agevolazione tariffaria per l’utilizzo dell’impianto, i Giaguari Torino ritrovano il calore ed il colore del proprio pubblico, e lo fanno nel migliore dei modi, vincendo una partita difficile contro i Pirates Savona , mantenendo così il primato nel girone A della Seconda Divisione 2023.

La partita si sbloccava subito nel primo quarto grazie ad un touchdown su corsa di Ghio, ma poi il gioco si incartava da entrambe le parti sulle difese avversarie. Dopo aver sbagliato il punto addizionale, Morelli mandava a lato un field goal dopo che anche i Pirates ne avevano fallito uno, prologo di una serata non proprio positiva per i kicker. Per tutto il primo tempo i tentativi di Giaguari e Pirates di violare l’end zone avversaria erano vani e, nonostante una certa “supremazia territoriale”, i Giaguari erano avanti di soli sei punti.

Dal canto loro, i Giaguari hanno patito molto l’aggressiva difesa dei liguri, che mandavano costantemente in blitz uno se non due difensori, rendendo molto difficoltoso sviluppare le trame offensive. Coach Harper ha dovuto correre ai ripari sacrificando un ricevitore per garantire un po’ più di protezione al quarterback Duranti, e grazie a questo stratagemma, l’attacco giallonero è riuscito ad ingranare, collezionando delle belle corse di Ghio e dello stesso Duranti oltre a qualche bel passaggio profondo per Salsa e Bergesio.

La difesa dei Giaguari ha chiuso ogni varco all’attacco savonese. Le corse di Querzola e Burato sono state lette alla perfezione e fermate immediatamente, obbligando Savona a tentare la via aerea per cercare di scardinare l’ottimo sistema difensivo giallonero. Ma se sulla terra erano i vari Capello, Tebaldi e Brezzi a farla da padrone, quando la palla andava per aria ci pensavano Latorraca, Ligotti e lo stesso Capello ad intercettare i lanci di Burato, fermando ogni tentativo di muovere la palla da parte dei Pirates.

Foto © Monica Audoglio

Grazie a qualche aggiustamento in linea, nel secondo tempo l’attacco dei padroni di casa sembrava essere più produttivo, ed alla prima azione della ripresa, Ghio seminava tutti gli avversari andando a segnare il suo secondo touchdown personale con una corsa da 40 yard. La musica cambiava solo per i Giaguari, però, perché Savona non riusciva a muovere palla, ed allora ci pensava la connessione Duranti-Salsa a segnare altri punti per i Giaguari, che si portavano sul 19-0 alla fine del terzo periodo di gioco.

Nel quarto periodo Duranti azzeccava il corridoio giusto e si involava in touchdown con una corsa da 65 yard che portava il punteggio sul 25-0 mettendo definitivamente in ghiaccio la partita. I due punti per i Pirates arrivavano sull’ultima azione della partita, con i Giaguari costretti a partire dalla loro una yard e Finali che veniva placcato in end zone da Borbon Rodriguez.

Una vittoria certamente importante per i Giaguari, che significa primo posto nel girone e volante in mano per guidare il pullman che porta ai playoff. Ora due settimane di pausa prima di riprendere nuovamente contro i Pirates, stavolta a Savona, per cercare di chiudere definitivamente la pratica con quello che appare essere l’avversario principale in questo girone di regular season.