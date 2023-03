Serie C Gold: Torino Universitaria cala il tris e torna a sperare

Gara maschia e a tratti ruvida alla Panetti.

Difese in evidenza in un avvio frenetico e caratterizzato da rapidi ribaltamenti di fronte. Il CUS corre il campo a gran velocità e coinvolge dentro Bonadio, autore di 6 punti in due minuti. Nonostante le precarie condizioni, Conti domina a rimbalzo ed è pronto al tap-in per il 15-4 del 6’.

Arona si rimbocca le maniche e rosicchia qualcosa dalla lunetta, il CUS perde il bandolo della matassa ed è costretto a ricorrere spesso al fallo.

Fisici ed intensi, i lacuali crescono a rimbalzo e, pur tirando solo al 50% dalla linea, arrivano al pareggio a quota 22 al 15' con Romani.

Nel braccio di ferro che porta al riposo, da segnalare il sorpasso aronese (25-26) di Realini e tre triple del cussino Marangon: 32-32.

Una bomba di Gatti apre la ripresa, poi per 4 minuti la scena se la prende tutta il CUS: Petitti Pietra e Bonadio animano il break di 12-0 che vale il 44-35.

Al guizzo ospite del 46-42 controbatte ancora Petitti, con un siluro e un contropiede: 54-42 al 27'.

Prima della mezz'ora gli universitari salgono per due volte sul +13, con Andrea Porcella e poi con Akoua: 60-47 al 29'.

Gli ospiti danno fondo a tutte le loro risorse, Torino Universitaria soffre, segna solo 3 liberi e un contropiede di Nebuloni sembra vanificarne gli sforzi precedenti: 63-58.

Ancora a segno solo a gioco fermo, con Bonadio, il CUS si dimostra solido e spietato quanto basta: da una stoppata di Loro nasce il veloce ribaltamento per il dimenticato Petitti: 69-58.

Gli ospiti forzano, Petitti chiude il conto con il libero del 70-60 a un minuto esatto dalla fine.

TORINO UNIVERSITARIA-ARONA BASKET 72-63

Parziali (19-12, 32-32, 60-50)

CUS TORINO: Petitti 16, Pietra 14, Bonadio 11, Akoua 10, Marangon 9, Conti 8, Porcella An. 2, Loro 2, Porcella M., Tatsoptsa, Galliera Ricci n.e., Celada n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

ARONA: Gatti 25, Nebuloni 11, Romani 10, Cesani 7, Realini 5, Ganna 3, Galzerano 2, Zani, Ranzani, Ravasi, Thiella n.e., Scolamacchia n.e. All. Petricca.