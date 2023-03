La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si inchina 3-0 a Scandicci

Firenze ancora amara per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76: a tre settimane dalla sconfitta per 3-0 col Bisonte, al Palazzo Wanny le biancoblù cedono 3-0 anche alla Savino Del Bene Scandicci.

Le chieresi disputano una buona prova, ma la formazione di Barbolini dà l’impressione di avere sempre la partita sotto controllo, anche nei momenti in cui il punteggio resta in bilico, e nei finali di set (chiusi a 21, 20 e 20) viene fuori tutta la sua forza legittimando una meritatissima vittoria.

Trascinatrice indiscussa Zhu Ting che con una regolarità impressionante realizza 21 punti col 54% in attacco. Preziosissimo anche contributo realizzativo di Sorokaite, premiata MVP, sia in attacco (14 punti col 64%) sia al servizio. Chiude in doppia cifra pure Mingardi (12). Fra le chieresi le migliori realizzatrici risultano Grobelna (14), Villani (11) e Butler (9), quest’ultima schierata titolare al centro in coppia con Weitzel.

Il primo set è lottato punto a punto fino al 10-10. Qui Scandicci compie un primo strappo su servizio di Mingardi (14-10), che poi consolida toccando il vantaggio di 7 punti sul 21-14. Guadagnata la prima palla set con Washington (24-19), le toscane chiudono al quarto tentativo con la neo entrata Antropova dopo tre set point annullati da Chieri (due da Weitzel e uno da Grobelna).

Nel secondo set Scandicci guadagna in diverse circostanze un leggero margine, ma Chieri riesce sempre a recuperare e resta a contatto fino al 18-17. Nel finale le padrone di casa non sbagliano nulla e chiudono 25-20 al primo set point con Mingardi.

Terzo set: sull’8-9 la squadra di Barbolini piazza un parziale di 8-3 che capovolte il punteggio in 16-12. Bregoli inserisce Rozanski per Cazaute e Morello per Bosio. Chieri torna a contatto (18-17, Grobelna), ma di nuovo nel finale Scandicci è implacabile e fa scendere i titoli di coda al primo match point con Washington.

«Non abbiamo fatto una brutta partita, ma ci è mancato un po’ di cinismo negli ultimi punti – il commento di Francesca Villani – Spiace perché siamo arrivate vicine di punteggio. Loro hanno difeso tanto, noi ci siamo un po’ innervosite, ma Scandicci ha sicuramente fatto vedere il suo valore».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-0

Parziali (25-21; 25-20; 25-20)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Yao Di, Mingardi 12, Washington 5, Belien 7, Sorokaite 14, Zhu Ting 21; Merlo (L); Isabella Di Iulio, Antropova 3, Alberti, Castillo. N. e. Angeloni, Shcherban, Guidi (2L). All. Barbolini; 2° Kantor.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio, Grobelna 14, Butler 8, Weitzel 7, Cazaute 5, Villani 11; Spirito (L); Morello, Storck, Nervini, Rozanski, Mazzaro. N. e. Kone, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Cappello di Sortino e Mattei di Treia.

NOTE: presenti 1428 spettatori. Durata set: 24′, 25′, 27′. Errori in battuta: 9-5. Ace: 3-2. Ricezione positiva: 42%-44%. Ricezione perfetta: 17%-18%. Positività in attacco: 51%-39%. Errori in attacco: 6-7. Muri vincenti: 6-3. MVP: Sorokaite.