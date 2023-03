Pinerolo cade in casa contro Busto Arsizio

La E-Work Busto Arsizio espugna il Pala Bus Company in quattro set, portando a casa l’intera posta in palio.

L’avvio di gara aveva fatto ben sperare il popolo biancoblù, poi un’inversione di rotta a metà del secondo parziale ha capovolto l’andamento dell’incontro. Le ospiti hanno alzato il ritmo mettendo sotto le piemontesi che non sono più riuscite a riaprire i giochi. Merito anche di una grande prestazione di Degradi (Mvp) a segno con 18 punti (di cui 3 muri). Nella metà campo di casa sono Zago (15 punti) e Ungureanu le migliori (12). Nei numeri una partita più che equilibrata vinta con merito dalle bustocche con carattere e determinazione. Per le piemontesi si interrompe la serie di risultati positivi ma prosegue la lotta salvezza.

1 SET Ungureanu parte forte portando subito le compagne avanti 5-2. Il primo tempo di Zakchaiou vale il cambio palla ma Pinerolo non sbaglia con Gray in attacco. Grajber in parallela non perdona poi sale in cattedra il muro biancoblù che costringe coach Musso a chiamare il primo time out (10-6). La Wash4Green incalza, favorita anche da alcuni errori delle ospiti al servizio (17-12). Akrari mura Battista poi è un monologo piemontese chiuso da Zago 25-16.

2 SET Due errori delle bustocche regalano subito il vantaggio a Pinerolo (2-0). Akrari dai nove metri allunga (4-1). Zago attacca il pallone del +6 e l’errore di Degradi in attacco porta le padrone di casa sul 12-5. Musso ferma il gioco e al rientro in campo la musica cambia: nella metà campo piemontese si spegne la luce, a turno sbagliano Zago poi Grajber e Akrari non passa con Zakchaiou a muro (12-11). Marchiaro prova a fermare la corsa delle ospiti ma Degradi blocca Zago e la E-Work sorpassa (12-14). Busto difende il vantaggio e nel finale allunga ancora (19-23). Il set point lo conquista Omoruyi in pipe poi è Lloyd a chiudere a muro su Carletti (20-25).

3 SET L’avvio è ancora a favore di Pinerolo (2-0) ma Omoruyi pareggia subito i conti (2-2). Due errori in attacco delle piemontesi regalano il +3 (2-5). Zago in pipe conquista una lunghezza e il muro di Gray su Olivotto riporta il punteggio in parità (5-5). Con un break di tre punti la E-Work rimette la testa avanti. Degradi mura Carletti e Grajber commette un’invasione che regala il +5 (6-11). Il primo tempo di Gray riporta palla nella metà campo di casa e Akrari sigla il -2 (9-11). Lloyd si affida a Zakchaiou per difendere il vantaggio (12-15). Pinerolo ci prova, rosicchia qualche punto poi con Ungureanu aggancia sul 19-19 ma le ospiti riprendono palla, spingono sull’acceleratore e si portano sull’ 1-2 (21-25).

4 SET Nel quarto set è la E-Work a partire con il piede giusto (0-3). Grajber sigla il primo punto delle piemontesi poi la pipe di Zago accorcia (4-5). Stigrot riporta a +3 le ospiti (4-7). Grajber e Zago non passano (8-13) e Marchiaro interrompe il gioco. Omoruyi e Degradi in prima linea non sbagliano e la parallela di Stigrot vale il 12-18. La Wash4Green rimane in scia, strappa qualche lunghezza con l’attacco di Ungureanu e il pallonetto di Zago (17-20) ma Busto vuole chiudere i giochi e lo fa. Il parziale si chiude 22-25.

Alice Degradi E-Work Busto Arsizio: «Siamo molto contente, Pinerolo è una squadra che sta giocando molto bene, sta provando a salvarsi con le unghie e con i denti facendo una bellissima pallavolo. Tanti complimenti a loro perché hanno fatto una bella partita stasera. Noi siamo contente perché abbiamo iniziato bene il girone di ritorno recuperando i punti persi. Oggi non era facile».

Federica Carletti Wash4Green Pinerolo: «Avevamo iniziato benissimo il primo set, da incorniciare poi abbiamo perso un po’ di lucidità e alcune occasioni. Loro sicuramente sono cresciute tanto e noi non siamo riuscite a prenderci punti importanti. Abbiamo un po’ abbandonato la nave. Dobbiamo resettare questa gara, concentrarci sulla prossima gara e portare a casa più punti possibili perché la salvezza è a portata di mano e noi ci crediamo tantissimo».

WASH4GREEN PINEROLO-E-WORK BUSTO ARSIZIO 1-3

Parziali (25/16, 20/25, 21/25, 22/25)

Wash4Green Pinerolo: Grajber 10, Prandi 3, Zago 15, Gray 8, Akrari 10, Ungureanu 12, Moro (L), Carletti 3, Bortoli, Miao, Bussoli. Non entrate: Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

E-Work Busto Arsizio: Battista 4, Degradi 18, Lloyd 4, Stigrot 16, Olivotto 6, Zakchaiou 11, Zannoni (L), Omoruyi 11, Monza, Colombo. Non entrate: Montibeller, Lualdi, Bressan (L). All. Musso.

Arbitri: Andrea Pozzato, Serena Salvati.

Note: 19’, 26’, 27’, 29’. Tot 101’