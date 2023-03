La Reale Mutua Basket Torino torna a vincere!

Torna alla vittoria la Reale Mutua Torino che esce vincitrice dalla sfida contro la Kienergia Rieti con il punteggio di 89-85.

Quattro uomini in doppia cifra per coach Ciani, con Guariglia il migliore con 20 punti a referto.

La partita si sblocca subito grazie al fade-away di Mayfield, ma Tucker pareggia la contesa. Del Testa trova la prima tripla dell’incontro e Rieti trova il vantaggio, ma Guariglia schiaccia il controsorpasso torinese (6-5 dopo 2’30” di gioco). Pepe trova la prima tripla della sua serata ed i gialloblù vanno su +3 (13-10), che diventa +5 grazie a Vencato a 3’30” dalla prima pausa. Jackson e Nonkovic segnano da tre punti e Torino resta sul +1 (18-17). Si va alla primo mini-intervallo sul 22-20 per Rieti.

Il secondo periodo si apre con la tripla di Taflaj che dopo 50” riporta avanti la Reale Mutua (23-22). Ancora Taflaj segna in penetrazione e spinge Torino sul +3, ma Maglietti insacca il jumper del -1 reatino (28-27). Poser segna in tap-in, Torino va sul +5 (32-27) e coach Ceccarelli è costretto a fermare la partita con il time-out. Pepe segna ancora da tre punti ed i gialloblù vanno sul +9 (38-29). La Reale Mutua tocca anche la doppia cifra di vantaggio grazie ai liberi di Schina (42-31 a 2’30” dall’intervallo lungo). Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 44-36 in favore della Reale Mutua.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riparte con il canestro di Rotondo, che vale il -6 reatino (44-38). Vencato riporta i suoi sul +10 (48-38 dopo 2’ di gioco). Rieti però reagisce ad in un amen torna sul -5 (48-43). Guariglia segna da sotto ed a metà quarto Torino è sul +6 (54-48). Timperi però segna tre liberi consecutivi e Rieti è ad un solo possesso di distanza (56-53 a 3’30” dall’ultima pausa). Rieti torna in vantaggio grazie a Paci (59-58), ma Schina insacca i liberi del nuovo vantaggio gialloblù (60-59). La bomba di Taflaj chiude il terzo periodo sul 65-59.

L’ultimo periodo si apre con l’alley-oop tra Vencato e Poserche riporta la Reale Mutua sul +8 (67-59), ma Rieti trova un parziale di 4-0 che dimezza il distacco. Tassone segna da tre punti e gli ospiti tornano sul -2, ma Poser trova il canestro del nuovo +4 (72-68 a 5’30” dalla fine). Pepe trova quattro liberi consecutivi e Torino va sul +6 (76-70). Si scuote Rieti che trova la tripla di Maglietti che vale il -1 (76-75 a 3’ dalla fine). Poser trova il semigancio del nuovo +5 gialloblù (80-75) e la panchina reatina decide di fermare la partita con il time-out. Capitan De Vico trova la sua prima tripla di serata e permette ai suoi di andare a due possessi pieni di vantaggio (83-77 a 2’ dall’ultima sirena). Rieti trova due triple consecutive e pareggia la partita a quota 85 con 16” sul cronometro. Mayfield trova il gioco da quattro punti a 6” dalla fine che vale la vittoria: finisce 89-85.

Il commento di coach Franco Ciani: «Partita non esaltante, ma alla fine è arrivata la vittoria. Anche se non abbiamo giocato una grande partita non abbiamo mai concesso ai nostri avversari di avere l'inerzia del gioco, anzi li abbiamo obbligati ad una partita di rincorsa. Ora l'obiettivo per le prossime partite è ridurre gli errori in chiave difensiva e consentirci di gestire i vantaggi che costruiamo con un po' più di sicurezza e tranquillità».

Reale Mutua Basket Torino - Kienergia Rieti 89-85

Parziali (20-22, 44-36, 65-59)

Reale Mutua Torino: Mayfield 6, Fea NE, Vencato 9, Taflaj 8, Ruà NE, Schina 11, Jackson JR. 5, Poser 12, Doneda NE, Guariglia 20, De Vico 5, Pepe 13. All.: Franco Ciani

Kienergia Rieti: Naoni NE, Rotondo 6, Jhon NE, Del Testa 15, Maglietti 7, Nonkovic 3, Bonacini 5, Tucker 11, Timperi 18, Paci 11, Tassone 9, Margarita NE. All.: Gabriele Ceccarelli.