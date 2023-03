Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

UNDER 17

L'Under 17 dell'Avigliana Basket riesce a raddrizzare una gara che non era nata sotto i migliori auspici, regola la difesa sul giusto livello di intensità, recupera palloni e sfrutta il contropiede in maniera piuttosto precisa. Ampia rotazione dei ragazzi a disposizione per coach Dal Sasso: «Partita intensa, qualche errore di troppo sotto canestro, ma davvero complimenti a tutti i miei ragazzi, oggi abbiamo fatto davvero una buona prestazione di squadra».

AVIGLIANA BASKET – SEA SETTIMO 68-57

Parziali (16-15; 32-23; 54-36)

Avigliana: Cacciatore 6, Prete 4, Quirino 7, Bertolotti, Chen 3, Ogliero 2, Rosi, Pili 11, Briglia 11, Rosa Clot 4, Castino 10, Fantino 5. All. Dal Sasso. Ass. All. Rizzo.

SETTIMO: Santinato 8, Zammit, Poso, Guagliardi 4, Taormina 8, La Gatta 8, Simone 12, Gambatesa, Enria 2, Vacca 8, Eterno, Cirillo 7. All. Finali. Ass. All. Finotti.

ARBITRO: Ghirardo di Torino.

TOP JUNIOR

Un'altra bella vittoria per la Top Junior aviglianese. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, nella parte centrale di gara i biancoverdi schierano una zona 3-2 molto aggressiva in alto che permette di bloccare i tiratori di casa e permette di recuperare palloni preziosi che l'attacco trasforma prontamente in punti preziosi per dare il distacco decisivo.

PRO KANGA - AVIGLIANA BASKET 47-64

Parziali (17-17; 28-37; 34-54)

PRO KANGA: Bernardon 6, Capetti 3, Cavese 5, Euria 2, Negro, Opezzo 13, Rossi 5, Sulla, Zirilli 13. All. Conese.

AVIGLIANA: Calonghi 2, Francone 2, Loiodice 4, Mbaje 8, Marabotto 15, Pasero, Ruffato 11, Schiafone 4, Truffa J 4, Truffa N 2, Versace 8, Viotti 4. All. Coletta. Ass. All. Milani.

UNDER 15 SILVER

Non riesce l'impresa ai padroni di casa che impegnati nel big match di giornata contro i capoclassifica del Rosta, sono costretti ad arrendersi al termine di una gara combattuta sino alla fine col coltello tra i denti. Dopo un avvio brillante che i vede i padroni di casa portarsi nettamente in vantaggio, gli ospiti recuperano e rosicchiano il gap dagli avversari fino ad operare il sorpasso nella terza frazione di gioco.

AVIGLIANA - ROSTA 57-66

Parziali (23-17; 37-35; 44-47)

AVIGLIANA: Inches, Lucà 2, Milano 5, Barilli (n.e.), Mascia, Sforza 13, Pilloni (n.e.), Variglia 4, Colpo 2, Bugnone 26, Massola (n.e.), Iovinella 5. All. Dal Sasso.

ROSTA: Alessio 17, Corgiat 4, Montella, Emanuele 3, Rampone 6, Cibrario 7, Celardo, Sergi 5, Gilli, Michelini 8, Schellino 15, Bosio.