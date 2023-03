Cascina Capello Chieri cade in casa contro Almese

Gara spettacolare, sabato 4 febbraio, giocata tra il Cascina Capello Chieri e Isil Almese. Caretto e compagne arrivano al big match contro Almese dopo la bella vittoria contro le giovani dell’Involley.

Primo set combattuto, nel quale le chieresi hanno la meglio ai vantaggi, dimostrando di essere migliorate in tutte i fondamentali. Nel secondo set Almese non ci sta e torna padrona del campo restando sempre davanti e chiudendo la frazione 17-25. Terzo set equilibrato fino a metà, quando le padrone di casa iniziano a commettere troppi errori in battuta ed in attacco lasciano scappare via le ospiti, che allungano e chiudono il periodo. Quarto set che inizia male per le giovani chieresi, che provano a reagire, ma alcune decisioni avverse e l’infortunio di Caretto mettono fine alla contesa. Gara favolosa, nella quale le due formazioni si sono date battaglia per tutto il match. Mancano ancora otto giornate alla fine del campionato e tanti punti da poter conquistare per continuare a credere nei playoff.

Il commento di coach Piras: «Peccato perchè avevamo iniziato alla grande sfoderando un set quasi perfetto. Le ragazze ci hanno messo l’anima. Peccato anche per alcuni episodi che, come sempre ci influenzano negativamente!! Sono fiducioso per i prossimi incontri. Proveremo fino all’ultimo a centrare il nostro obiettivo. Forza San Giorgio!!».

Cascina Capello Chieri - Isil Almese 1-3

Parziali (26-24, 17-25, 19-25, 19-25)