FISI-AOC: i risultati FIS di Sestriere e Bardonecchia

L’olimpionico albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere e l’Aspirante torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana sono i vincitori del primo di due Giganti FIS Cittadini in programma nel primo fine settimana di marzo sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere, per iniziativa del Comitato Sci Club Olimpici. Denni Xhepa ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,40”,34/100, staccando di 1”,52/100 Pietro Tranchina dello Ski Team Cesana e di 2”,11/100 il lombardo Valerio Pedroncelli del Circolo Sciatori Madesimo. Al quarto posto l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, al quinto il varazzino Stefano Cordone dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, al sesto l’altro ligure Davide Damanti del Sansicario Cesana, al settimo il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, all’ottavo il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, che è il primo degli Aspiranti. La top ten è chiusa dal bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard e dal canadese Oscar Park della National Ski Academy. Il secondo degli Aspiranti è il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, tredicesimo assoluto, mentre il terzo è il valsusino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere, sedicesimo assoluto.

Nella gara femminile Alessandra Banchi ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,44”,23/100, staccando rispettivamente di 28/100 e di 1”,11/100 la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli e la cesanese Matilde Casse dello Sci Club Sansicario Cesana, seconda delle Aspiranti. La terza delle Aspiranti è la verzuolese Sofia Mattio dello Ski College Limone, quarta assoluta ad 1”,72/100. Quinta assoluta e quarta delle Aspiranti la grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard, sesta la genovese Martina Piaggio del Mondolè Ski Team, settima assoluta e quinta delle Aspiranti la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, ottava assoluta e sesta delle Aspiranti la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, nona l'australiana Pia Bruce, decima la catalana Leire Sanchez Carvajales del Copos Ski Club.

Le classifiche del primo Gigante FIS Cittadini disputato a Sestriere

Men's Giant Slalom

Women's Giant Slalom

SLALOM DELLA COPPA ITALIA MASTER A BARDONECCHIA: TUTTI I VINCITORI E I PODI

Giovani e Master in gara nel fine settimana a Bardonecchia per le competizioni della Coppa Italia Master organizzate dall’asd Colomion sulla pista Sellette. Nella gara 1 di Slalom tra i Seniores primo Davide De Crignis dello Sci Club Bardonecchia con il tempo di 41”,63/100, davanti al compagno di squadra Daniel Allemand e a Giuseppe Nespoli del Club de Ski Valtournenche. Tra i Master B4 primo Lorenzo Paolo Alberto Belloni dello Sci Club 18 di Cortina in 51”,36/100, davanti a Stefano Falletti del CUS Torino e ad Alessandro Franco del Cuneo Ski Team.

Nella categoria Master B5 primo Francesco Corsetti dello Sci Club 18 con il tempo di 58”,20/100, davanti ad Antonio Bonetto dello Sci Club Sauze d’Oulx e a Maurizio Prato dello Sci Club Valsangone. Stefano Bosisio dello Sci Club Gressoney Monte Rosa ha vinto nella categoria Master B6 con il tempo di 57”,02/100, precedendo sul podio Riccardo Oitana dello Sci Club Valsangone e Davide Ponte dello Ski Team Sauze 2012.