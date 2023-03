BEA Chieri vince contro Ciriè e continua la corsa verso i playoff

Domenica 5 Marzo la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato al PalaGialdo PNC Basketball Ciriè per la ventunesima giornata del campionato di C Gold, l’ottava del girone di ritorno. Finalmente quasi al completo, i Leopardi giocano una partita solida contro un avversario ostico. Dopo tre quarti combattuti, capitan Gile e compagni prendono il largo in un ultimo periodo spettacolare, conquistando una successo importantissimo nella corsa PlayOff. Blindato, almeno momentaneamente, il quinto posto in classifica, prendendo le distanze da Cirié che si presentava al Pala Gialdo appena due lunghezze sotto BEA.

LA GARA

I Leopardi ritrovano finalmente D’Arrigo, infortunato dallo scorso dicembre, e capitan Gile. Coach Conti si presenta alla palla a due con Giacomelli, Colli, Scalzo Molinario e Drame. Dall’altra parte Coach Siclari risponde con Romerio, Orlando, Francione, Lissiotto e Laganà.

Scalzo sblocca il tabellone alla prima azione, poi Ciriè costruisce bene con Romerio, Lissiotto e Francione e firma il primo break di serata (2-10). Giacomelli sale in cattedra e accorcia le distanze da dietro l’arco, Drame in contropiede ricuce con la spettacolare schiacciata del 13-12, poi replica subendo fallo e va a segno correggendo il tiro di D’Arrigo per il +8 che chiude un contro beak di 20-4. Alla prima sirena è 22-14 BEA.

Coach Conti allunga da subito le rotazioni, con tanti minuti in campo per tutti ma Chieri fatica a concretizzare e a tratti appare nervosa. Ciriè anche pecca di precisione al tiro e perde tanti palloni, ma in questa fase si dimostra più concreta, sfrutta il fisico, corre in contropiede e mette a segno l’ennesimo contro parziale tornando in testa. Coach Conti ferma tutto e prova a far rifiatare i suoi, Ciriè però non si ferma e con una tripla di Viano trovano il 35-40 con cui le due squadre vanno alla pausa lunga.

In apertura della ripresa, Colli dà la carica agli Arancioni da dietro l’arco. BEA costruisce con fluidità e trova ottime trame, Drame vola al rimbalzo e i tiri dalla lunga di capitan Gile e Molinario guidano la rimonta BEA (51-49). Da qui la Planet Smart City non si guarda più indietro e incalza minuto dopo minuto. Ciriè prova a restare in gara con la tripla di Grigoli (57-52), Tulumello amplia subito il margine e D’Arrigo porta il vantaggio in doppia cifra dalla linea della carità. Sul finale una scarica di triple, con Scalzo, Molinario e Colli fino al 76-61 che regala ai Leopardi un successo importantissimo in un PalaGialdo in festa.

IL COMMENTO

«Questa è una vittoria importantissima in chiave classifica – commenta coach Conti – Per la prima volta abbiamo giocato con il gruppo quasi al completo, e questo un grande vantaggio perché abbiamo a disposizione rotazioni lunghe e di altissima qualità. D’altro canto, dobbiamo riprendere l’abitudine a giocare in tanti, distribuendo tra più giocatori il pallone e le responsabilità. Nel secondo quarto ci siamo risollevati bene da un momento di difficoltà mentale e siamo rientrati con la mentalità giusta, con un secondo tempo di ottimo livello».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 11 Marzo, i Leopardi tornano in campo ad Arona, parquet che riporta nella mente dei chieresi i ricordi del trionfo nel campionato di C Silver di due anni fa. Palla a due alle 21.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – PNC CIRIE 76-61

Parziali: 22-14, 35-40, 51-49

BEA CHIERI: Giacomelli 5, Orsi, Colli 8, Scalzo 11, Tulumello 13, Stiffi 5, Molinario 10, Gile 5, Quagliotto, Drame 14, D’Arrigo 5. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis, Mass. Oddenino.

PNC: Savoldelli 20, Lissiotto 15, Francone 9, Stella, Romerio 4, Viano 7, Grigoli 3, orlando 3, Burdese, Laganà, Mariuzzo, Palma. All. Siclari. Ass. Granello.