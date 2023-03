Avigliana Basket: Clinic con Francesco Rossi

L'Avigliana Basket è lieta di annunciare una nuova giornata di approfondimento e condivisione con uno degli allenatori emergenti del palcoscenico nazionale della palla a spicchi.

Si terrà, infatti, domenica 26 marzo una giornata di allenamenti e clinic (riservato ai tecnici biancoverdi) assieme a Francesco Rossi, allenatore e responsabile del settore giovanile del College Basket Borgomanero, uno dei dieci top team italiani a livello giovanile.

Rossi, con esperienze professionali in Repubblica Democratica del Congo, Giappone, Svezia e USA, autore del manuale Free Entry – A conceptual Princeton offense for High School, vanta nel proprio palmares, cinque finali nazionali e dieci titoli regionali con squadre giovanili conquistate negli ultimi dieci anni.

«Sono felice di poter partecipare ad un bel momento di condivisione di conoscenze ed esperienze con una società giovane e con tanta voglia di emergere come l'Avigliana Basket» commenta l'iniziativa Rossi; giustamente orgoglioso e soddisfatto Andrea Spampinato, responsabile del settore giovanile dell'Avigliana Basket e principale artefice del confezionamento della giornata: «È un piacere immenso avere ospite presso di noi un amico ed uno dei migliori istruttori a livello giovanile, capace di unire competenza ed entusiasmo per questo sport».

Appuntamento per le giovanili aviglianesi, dunque, il 26 marzo presso l'Anna Frank di Drubiaglio per una giornata di grande basket giovanile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

11:00-12:30: allenamento Esordienti ed Under 13

Pausa pranzo

14:30-16:00: allenamento congiunto Under 15 Avigliana e Under 14 Condove

A seguire incontro con lo Staff tecnico