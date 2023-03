BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Tra gli impegni del Settore Giovanile dei Leopardi nell'ultima settimana, l'U13 Gold conquista con Pallacanestro Saluzzo la seconda vittoria consecutiva nel girone TOP. L'U17 Silver vince nella fase Coppa con Basket Borsi Ceva, dopo aver ceduto al Mondovì, e l'U19 Silver continua la regular season con la vittoria con Junior Casale e blinda il secondo posto in classifica. L'U15 Eccellenza sente il peso delle assenze in trasferta sul parquet della Pallacanestro Vado, mentre l'U15 Silver si ferma al Pala Gialdo con Cestistica Pinerolo. Bisogna ancora aspettare per la prima vittoria delle U14 nelle seconde fasi TOP e i Ragazzi si arrendono fuori casa con Usac Rivarolo.

U13 GOLD

PALLACANESTRO SALUZZO - BEA CHIERI 36-55

Parziali (14-15, 7-20, 8-12, 8-9)

BEA CHIERI: Fatai (C) 7, Borz 13 , Spano 3 , Di Giorgio, Cristiano , De Mita , Menegatti 6, Montiglio 3, Bassi, Caló 17, Coltiletti 6, Dimonte. Allenatore: Corrado, 1°Ass. Mosca.

A. Sportiva ABA Saluzzo: Giaccardi (Cap.) 2, Perlo 13, Testa, Coalova 3, Sorasio 6, Taricco 4, Salvagno 2, Battisti, Calabrese 6, Bonatesta. Allenatore: Ballatore.

U17 SILVER

BEA CHIERI - BASKET BORS CEVA 68-53

Parziali (13-15, 16-8, 19-20, 20-10)

BEA CHIERI: Ahia 4, Chiosso 2, Gamba 12, Ricci 15, Pianfetti, Scamardella, Mezzasalma 7, Luera 4, Vidotto, Vurruso 2, Gangitano 17, All. Usai, Ass. Ghigo.

BASKET BORSI: Perizzi 5, El Azzouri, Formento, Ricca 8, Micelli 4, Spedaliere 2, Gjorgiev 10, Rebuffo, Olimpo 26, All. Cardile.

MONDOVÌ - BEA CHIERI 71-65

PARZIALI (16-21, 22-15, 15-13, 18-16)

BEA CHIERI: Ahia 7, Vidotto 3, Gamba 18, Zoccolan, Ricci 14, Mezzasalma 4, Zanetti, Monaco 12, Chiosso, Gangitano 7, All. Conti, Ass. Ghigo.

MONDOVÌ: Giraudo 10, Ozunzo, Botto, Rossi 2, Tarditi, Ficetto, Djamgui, Borsarelli 9, Fenoglio 6, Bruno 17, Samdo 10, Turco 12, All. Costantino

U19 SILVER

AS JUNIOR LIBERTAS CASALE – BEA CHIERI SSDRL 48-56

Parziali (10-12, 20-26, 38-42)

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 3, Ricciardo 2, Bianco 8, Roccati 13, Gangi L. 2, De Mita 9, Bergese 7, Lafiosca, Ferrone Ric. 8, Butera, Piersanti 1, Munafò 3. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

CASALE: Geraci 13, Guglielmo 2, Simonetti 1, Caushi 5, Guaschino 2, Miglietta, Coffo 10, Rottanelli, Kamar (C) 15, Laio, Vella. All. Vigneri, Ass. Sanlorenzo, Acc. Pansecchi.

U15 ECCELLENZA

ASD PALL. VADO - BEA CHIERI SSDRL 80-25

Parziali (24-7, 43-14, 65-19)

BEA CHIERI: Zarba, Dalmasso, Marchiori 4, Massari, Giangualano, Rodinò, Molinari 3, Cacciabue 6, Zanzon, Nurra 2, Mout 10. All. Allisiardi, Acc. Mout.

U15 SILVER

BEA CHIERI - CESTISTICA PINEROLO 52-72

Parziali (13-19, 11-20, 14-15, 14-18)

BEA: Spennato 6, Nicoletti, Giorcelli 3, DeStefanis 3, Traversari 7, Da Rodda 15, Mastrocola, Giuranna 14, Amerio, Cirrito, Rullo 4.

PINEROLO: Pons 18, Nuvoli 4, Mottura, Nudo, Martina 9, Ricchiardi 2, Montesi, Cocourde Chiriottì 19, Dragoi 4, Chiappero 11, Sannino 5.

U14 GOLD

J BASKET CASALE MONFERRATO - BEA CHIERI SSDRL 101-44

Parziali (28-10, 51-18, 77-30)

BEA CHIERI: Spennato 2, Giachino (C) 13, Tarantino 4, Destefanis 7, Petrin 6, Valentini 7, Crisi 2, Gigante 1, Amerio 2. All. Ratto, Ass. Pirocca

CASALE: Tufano 2, Desana 6, Agostini 12, Taieb, Costamagna (C) 8, Guaschino, Schiavi 8, Sacco 4, Dusio 6, Selvatici 34, Bollo 2, Bellone Monico 19. All. Ferrero

U14 SILVER

BEA CHIERI - 5 PARI TORINO 29-63

Parziali (9-16, 19-30, 27-42)

Bea Chieri: Cordero 6, Giorcelli 4, Santoro 8, Traversari 6, Chiara , Faedda, Mastrocola, Balla , Pirrone 5, Costamagna, Meneghini, Carrara all. Ratto F.

CONDOVE ASD - BEA CHIERI 58-41

Parziali (16-2, 33-11, 47-26)

Bea Chieri: Cordero ,VIale , Traversari 21, Chiara , Faedda 3, Mastrocola 4, Balla 8, Costamagna 3,Carrara 2, Griva all. Ratto F.

U.S. Condove ASD: Odina , Croce, Racca 6, Papuc 4, Nechifor 7, Bertolini 10, Pontillo 9, Pognant, De Luca, Milani 8, Capoccioni 14, all. Girodo L., ass. Grosso A.

RAGAZZI

USAC RIVAROLO - BEA CHIERI 112-15

USAC: Fadda 28, Oldin 33, Grandinetti 6, Accotto 27, Pintus 2, Maruca 4, Pedulli 2, Merlo, Pessione 7, Osello 2

BEA: Chiara 2, Cocozza 2, Zoccolan, Pezzoli, Ricci, Bavelli, Meneghini 2, Tralli 1, Bonetti 2, Stoian 2, Grignani, Bouali 2, Billong 2.