FISI-AOC: i risultati FIS di domenica 5 e lunedì 6 marzo

A MEGEVE MATILDE LORENZI SESTA IN UNA DISCESA FIS. A GRAND BORNAND-LA CLUSAZ PIETRO TRANCHINA 23° IN GIGANTE

Lunedì 6 marzo si sono disputate due Discese FIS femminili a Mégeve, inserite nel circuito istituzionale francese dello Ski Chrono Samse Tour Vitesse, il corrispettivo transalpino del Grand Prix Italia delle discipline veloci. La prima gara era valida anche per l'assegnazione dei titoli nazionali Juniores e ha visto al primo posto della classifica assoluta la fassana Monica Zanoner del Centro Sportivo Esercito, con il tempo di 1’,22”,47/100 e con 95/100 di vantaggio sulla francese Garance Meyer del Club des Sports de La Clusaz. Terza a 97/100 la carabiniera altoatesina Vicky Bernardi. Buon sesto posto per la sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, staccata di 2”,03/100 da Monica Zanoner. Stesso podio ma posizioni invertite nella seconda Discesa FIS: prima Garance Meyer in 1’,23”,52/100, con 26/100 di vantaggio su Monica Zanoner e 46/100 su Vicky Bernardi.

Quindicesima Matilde Lorenzi a 2”,64/100. Lo Ski Chrono Samse Tour Technique maschile invece era di scena a Grand Bornand-La Clusaz per un Gigante. Ha vinto Louis Tuaire del Club des Sports de Courchevel in 2’,01”,44/100, con un vantaggio di 5/100 su Victor Bessiére dello Ski Club Grand Bornand e di 6/100 su Charles Gamel Seigneur del Club des Sports de Serre Chevalier a 6/100.

Al ventitreesimo posto Pietro Tranchina dello Ski Team Cesana, al trentaduesimo il varazzino Stefano Cordone dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, al quarantanovesimo il romano Alessandro Riccucci dello Ski Team Cesana. Le classifiche delle Discese FIS di Mégeve e del Gigante maschile a Grand Bornand-La Clusaz: Mégeve National Junior Championships - classifica discesa femminile Mégeve Discesa Fis - classifica femminile La Clusaz Slalom Gigante Fis - Classifica maschile A GRESSONEY FABIO ALLASINA SECONDO IN UNO SLALOM FIS. A KRONPLATZ LORENZO THOMAS BINI 5° NEL GIGANTE DEI CAMPIONATI DI SAN MARINO Lunedì 6 marzo sulla pista Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité si è disputato uno Slalom FIS valido per il circuito regionale valdostano CVA Energie, organizzato dallo Sci Club Gressoney Monte Rosa. Nella gara maschile successo del carabiniere bergamasco Alessandro Pizio con il tempo totale di 1’,12”,53/100 e con 54/100 sul poliziotto di Frassino classe 2004 Fabio Allasina. Jacques Belfrond dello Sci Club Crammont Mont Blanc si è classificato terzo ad 1”,18/100.

La settimana sulle nevi di Plan de Corones-Kronplatz si è invece aperta con il Gigante valido per i campionati nazionali della Repubblica di San Marino. La gara maschile è stata vinta dal toscano Filippo Collini dell’Academy School Val di Luce in 2’,21”,09/100, con 44/100 di vantaggio sull’austriaco Raphael Riederer e con 53/100 sul milanese Pietro Giovanni Motterlini dello Ski Racing Camp. Quinto posto per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, staccato di 72/100. Le classifiche dello Slalom FIS di Gressoney e del Gigante di Kronplatz: Gressoney Saint Jean Slalom - classfica maschile Kronplatz Slalom Gigante - classifica maschile SLALOM REGIONALE CUCCIOLI A MERA: DESOGUS E DI PASCALE PRIMI TRA I NATI NEL 2011, LA MAGNA ZIMMERMANN E PAISIO NELLA CLASSE 2012



Foto©Ufficio Stampa Sci Club Sestriere Lunedì 6 marzo seconda giornata delle selezioni regionali del Criterium Nazionale Cuccioli sulle piste dell’Alpe di Mera. Lo Slalom disputato nella località valsesiana era valido per il Trofeo RC Autoriparazioni ed era organizzato dallo Sci Club Varallo. Tra i Cuccioli 2 nati nel 2011 secondo successo in due giorni per Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere, con il tempo di 29”,99/100 sulla manche unica e con 40/100 di vantaggio su Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli. Terzo a 2”,14/100 Paolo Peira del Mondolé Ski Team, quarto Giacomo Tosello dello Snow Team Limone e quinto Gustavo Colarieti dell’Equipe Beaulard. Carolina Di Pascale dello Sci Club Lancia ha vinto la gara femminile con il tempo di 33”,24/100, staccando di 7/100 Anna Reita dello Sci Club Sestriere e di 22/100 Giorgia Agliano dell’asd Les Arnauds. Completano la top five Sofia Merlin dell’Equipe Pragelato e Maddalena Arundo dello Sci Club Val Vermenagna. Tra i Cuccioli 1 del 2012 primo Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team, con il tempo di 34”,30/100 e con distacchi rispettivamente di 51/100 e di 77/100 su Filippo Vittorio Tassotti dell’asd Liberi Tutti e su Vittorio Rosen dell’Equipe Limone.

Al quarto posto Gabriele Barbero dello Sci Club Sauze d’Oulx, al quinto Riccardo Lenzi dello Ski Team Cesana. Elisabetta Paisio dello Sci Club Bardonecchia ha vinto la gara delle Cucciole 1 in 35”,64/100, con 19/100 di vantaggio su Vittoria Simonelli del Mondolè Ski Team e

37/100 su Lucia Malano dello Sci Club Scuderia Sestriere. Quarta piazza per Ginevra Giovanna Vitulano dell’asd Les Arnauds e quinta per Caterina Ferrando del Mondolé Ski Team. FRANCESCA BANCHI E CARLO ZAMPIERI CAMPIONI REGIONALI ALLIEVI DI SUPER-G SULLE NEVI DELL’ALPE DI MERA



La premiazione del Super-G dei Campionati Regionali Allievi all’Alpe di Mera Lo Ski Team Valsesia ha organizzato sulla pista Bimella dell’Alpe di Mera il Super-G valido per l’assegnazione dei titoli regionali della categoria Allievi. Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere ha vinto la gara femminile con il tempo di 59”,58/100, staccando di 90/100 Elisa Graziano dello Sci Club Ala di Stura e di 1”,05/100 Emma Bastita del Pragelato. Dal quarto al decimo posto troviamo Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx, Anita Sofia Rej e Matilde Boaglio del Sestriere, Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, Alice Robotti dell’Equipe Limone, Martina Ivanov dello Sci Club Sauze d’Oulx e Sofia Pignochino del Golden Team Ceccarelli. Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx ha vinto la gara maschile con il tempo di 58”,03/100, staccando rispettivamente di 9/100 e di 27/100 Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana e Simone Moschini del Sestriere. Completano la top ten Erik Passet e Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato, Federico Massimilla dello Sci Club Manta, Lorenzo Pozzi del Mera, Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, Leone Barbè dello Sci Club Mera ed Enrico Ribetto del Valchisone Camillo Passet. MASTER, SENIORES E GIOVANI IN PISTA A BARDONECCHIA PER IL TROFEO REFUEL CUP: TUTTI I PODI DELLA GARA DI DOMENICA 5 MARZO