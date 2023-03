Gators: il recap della settimana

New Basket Team: Avio 0, Maxzocco 8, Selvaggio 0, Deregibus 0, Ronconi 5, Tortora 4, Daniele 0, Nagari 15, Bandisi 4, Ferritto 6, Orsi 1, Visenti 3. All.: Scassillo.

Alla ripresa è Borsa a suonare la carica per i Caymans con 6 punti consecutivi, ben coadiuvato da Colonna in regia e da Davicco sotto le plance. Intanto Ambrogio continua a colpire dalla lunga distanza, Craco mantiene elevato il livello di intensità e Paschetta decide di mettere a segno qualche punto. I Caymans così sbancano Bra con autorità con il punteggio finale di 41-70.

La sesta giornata del girone di ritorno vede i Caymans impegnati sul sempre ostico parquet di Bra contro la formazione locale del Monviso Basket. In questa occasione risultano assenti i lunghi Caula, Zorgniotti e Rosso mentre rientra Ambrogio. Della sua presenza si accorgono immediatamente gli avversari costretti a subire subito 3 triple di Steve, condite con alcuni contropiedi innescati da buone palle recuperate. Il primo quarto dice 6-20 e partita indirizzata verso i Caymans. La zona arcigna degli avversari, però , interrompe la fluidità dei biancoverdi che devono fare a meno del loro giovane più prolifico, Ferrero, espulso in modo a dir poco affrettato. Così i braidesi rientrano in partita arrivando all’intervallo lungo 23-35.

Brutta partita per le nostre Lady Gators Senior che cadono in casa nello spareggio per i Play Off contro New Basket Team. Le Lady hanno condotto praticamente tutta la partita anche arrivando sul +11 nonostante i tanti palloni persi. Negli ultimi 5 minuti di gara le Lady non vedo più il ferro e la gara scappa loro di mano di mano, con lei l'opportunità di accedere alla semifinale play off.

Nel primo quarto le Lady scendono in campo con il quintetto formato da Vergnago, Raso, Verlengo Iannuzzi e Nicola. L'avvio di gara è contratto da ambo le parti ma, alla fine del primo quarto, le Lady conducono per 11-4.

Nel secondo quarto le Alligatrici continuano a lavorare bene in difesa e a macinare gioco in attacco e, anche se con qualche forzatura di troppo, continuano a condurre nel punteggio andando negli spogliatoi in vantaggio 23-16.

Al rientro in campo le Gators non mollano un colpo e continuano a macinare gioco: le triple di Verlengo e i canestri realizzati dalla media distanza da Giulia Marchisio tengo le Lady in vantaggio anche a fine del terzo periodo 40-29.

È nel quarto periodo che le Lady si bloccano del tutto sia in attacco che in difesa, realizzando solo 8 punti contro i 20 delle avversarie. Negli ultimi secondi succede praticamente di tutto: un fallo difensivo concede a New Basket Team due tiri quando si è 48 pari. Le avversarie realizzano solo 1 dei due tiri liberi segnando il punto che è sufficiente per accedere alla semifinale play off .

U19 GOLD

AREA PRO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 67-52