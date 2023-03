Cuneo Volley: serie C, serie D e Under pronte al weekend casalingo

Dopo la conquista del Titolo Territoriale Under 19 e il terzo posto Under 13 3vs3 nel recente evento al Palazzetto dello sport di Cuneo, domenica ci sarà l’andata della Finale Under 17, nuovamente tutta cuneese con lo scontro tra la BAM Cuneo Rossa di coach Casale e la BAM Cuneo Bianca di coach Tavella, mentre sabato 11 sarà Finale secca per l’Under 15 che vedrà i ragazzi di coach Garino affrontare i monregalesi per l’assegnazione del Titolo. Prima gara 6vs6 per i giovanissimi dell’Under 13 in trasferta a Villanova Mondovì, mentre sia la Serie D che la Serie C saranno impegnate sabato al Palasport di Busca contro le torinesi Reba Volley e To Volley.

Il punto del Direttore Tecnico Francesco Revelli: «L’Under 15 pronta a disputare la Finale Territoriale contro Mondovì dopo aver chiuso al primo posto la regular season territoriale con una sola sconfitta contro l’Alba, poi regolata nettamente in semifinale. Sarà una partita molto complicata, i monregalesi sono cresciuti molto nel corso della stagione e ci hanno portato al tie-break nell'ultima di campionato; servirà una prestazione di livello per poter raggiungere il Titolo territoriale, diventato alla portata grazie al grande lavoro svolto in palestra dai coach Garino e Garro. La fase regionale ovviamente vedrà un livello ancora più alto, al quale ci avvicineremo con molta umiltà. Grande soddisfazione in Under 17 con una Finale ancora tutta targata Cuneo, in un campionato che vedeva coinvolte le cuneesi insieme a Mondovì, Alba, Savigliano e Asti. Compagine BAM Cuneo Rossa favorita, ma dovrà esprimersi al meglio per arginare l'entusiasmo della Bianca, che ha ribaltato la Semifinale contro Asti, vincendo il Golden set. Obiettivo futuro la Final four regionale in cui ci si dovrà confrontare con un livello più alto, in cui speriamo che l'esperienza accumulata in Serie D ci aiuti ad arrivare alla finale per poterci giocare il tutto e per tutto. In ultimo il campionato territoriale Under 19, penalizzato dal numero di partecipanti: 4 squadre, di cui due cuneesi e due monregalesi, con grosso sforzo del Vbc Mondovì per poterlo fare. La Finale tutta cuneese, in cui la fisicità e l'abitudine maggiore a questo livello di gioco, ha premiato la BAM Cuneo Rossa la quale, soprattutto nella seconda partita, è riuscita a prendere subito le distanze. In generale due buone gare, in cui si sono espressi bene i sestetti ed alcuni singoli. Il futuro prevede un girone regionale (inizio 26 marzo) di ottimo livello, in cui il gruppo rosso dovrà centrale i primi due posti per poter accedere alle Semifinali regionali. L’attenzione maggiore sarà rivolta a Sant'Anna (torino2), Pvl (torino 4) e Novi Ligure».



I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:



Sabato 11 marzo

Under 13 • ore 15.30 Villanova/Vbc Mondovì Verde VS BAM Cuneo -> Villanova Mondovì

Finale Under 15 • ore 15.30 BAM Cuneo VS Vbc Mondovì/Villanova -> Pala Itis

Serie D • ore 17.30 BAM Cuneo VS Reba Volley -> Pala Busca

Serie C • ore 20.30 BAM Cuneo VS To Volley -> Pala Busca

Domenica 12 marzo

Andata/Finale Under 17 • ore 10.30 BAM Cuneo Bianca VS BAM Cuneo Rossa -> Pala Itis

Le partite disputate in casa dalle compagini BAM Cuneo, presso il Pala Itis e il Pala Busca saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube “Cuneo Volley TV”.