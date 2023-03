Final Four Coppa Italia LNP 2023: le modifche al calendario

Facendo seguito a quanto richiesto dalla Questura di Varese, in data 6 marzo, e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che il calendario delle gare di semifinale di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West viene modificato come segue:

Semifinali Serie A2 (Sabato 11 Marzo)

ORE 17.45 VANOLI BASKET CREMONA - REALE MUTUA TORINO

ORE 21.00 ACQUA SAN BERNARDO CANTU' - TRAMEC CENTO

La finale, invece, non ha subito variazioni di orario e si giocherà domenica 12 marzo alle ore 19.