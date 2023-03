Un nuovo partner al fianco della Fulgor Basket: il Parco del Mottarone

Parco avventura, trekking e noleggio bike d'estate; sci, ciaspolate e bob d'inverno: queste sono solamente alcune delle molteplici attività che questo Parco può regalare agli amanti dello sport, della montagna e della natura. Ad incentivare le visite in questo gioiellino del VCO ci pensa una vista mozzafiato, che ogni volta che compare, lascia estasiati gli osservatori.

Una partnership storica, che si radica nella volontà di entrambe le parti di promuovere lo splendido territorio in cui viviamo. Un luogo da scoprire per tutti i giovani, che possono passare intere giornate lontano dalla quotidiana frenesia. Una mission che Fulgor Basket promuove attraverso la pallacanestro, ma che da sempre sostiene in tutte le sue forme, apprezzando il lavoro e lo sforzo del Parco del Mottarone per valorizzare le nostra magnifica terra.

«Sport, giovani e territorio sono i valori chiave di questa nuova partnership - afferma Vitaliano Borromeo, presidente della società. La realtà della Fulgor Basket ha storicamente un forte legame con la comunità locale del Verbano-Cusio-Ossola, costruito attraverso un percorso di crescita avvincente, fatto di successi ma anche di ostacoli e impegno, che ha portato la squadra ad essere la principale società di pallacanestro del territorio e a raggiungere la serie B del campionato italiano. Con orgoglio abbiamo deciso di sostenere questo team e di portare nuove risorse affinché i giovani possano guardare con determinazione a traguardi sempre più alti. Da questa collaborazione, che vedrà scendere in campo Parco del Mottarone, si svilupperanno numerose altre iniziative che avvicineranno giovani e famiglie del territorio alla montagna, alla natura e ai valori positivi dello sport”.

«Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione - le parole del presidente di Fulgor Basket Angelo Nigro. Si tratta di un nuovo punto di partenza per dimostrare ancor di più la nostra appartenenza al territorio. Voglio ringraziare il dottor Vitaliano Borromeo per aver creduto in noi e tutti i collaboratori di Fulgor Basket per il lavoro svolto in queste settimane».

Le parole del vicepresidente Fulgor Basket Michele Burlotto: «Per noi, che siamo cresciuti in questo territorio, il brand con cui avviamo questa nuova partnership ha un fascino importante. Credo si tratti di un riconoscimento per tutto il lavoro fatto finora, che al contempo accresce il nostro senso di responsabilità per il futuro della Fulgor. Siamo orgogliosi di stringere questo accordo, oltre che felici di poter dare ulteriori prove del nostro impegno e del valore del progetto che mandiamo avanti quotidianamente alle famiglie dei ragazzi del settore giovanile e del Fulgor Minibasket».

Per scoprire di più sul Parco del Mottarone vi suggeriamo di visitare il sito web.