Il Cuneo Volley viaggia in sicurezza con Log-service

Una nuova collaborazione per il Cuneo Volley che vede l’ingresso di una nuova realtà territoriale tra i propri sostenitori. Log-service si rivolge a tutti i tipi di conducenti: automobilisti, motociclisti, agricoltori, trasportatori e molto altro. Il regista Matteo Pedron, insieme a Filippo Lanciani sono passati dall’ufficio situato in Corso Vittorio Emanuele 8 a Cuneo per scoprire l’ampia offerta di servizi alla clientela.

«Cuneo è da sempre molto legata alla pallavolo e abbiamo deciso di trasformare quella che era una semplice passione in qualcosa di più concreto. Sostenere il Cuneo Volley per noi è motivo di grande orgoglio ed entusiasmo. I giovani hanno bisogno di un esempio a cui aspirare e un ambiente che gli permetta di farlo nel migliore dei modi possibile. Il progetto del Club biancoblù ha molte similitudini con quelli che sono i nostri valori aziendali.» – queste le parole di Alessandro Baldi , titolare della Log-service .



L’Agenzia pratiche auto LOG-SERVICE di Baldi Alessandro è nata nel novembre del 2007 a seguito di un’iniziativa del suo titolare, che avendo già maturato una precedente esperienza nel comparto, ha deciso di intraprendere un nuovo cammino autonomo nel settore dei servizi riservati all’automotive.

L’Agenzia nel corso degli anni ha maturato significative esperienze in diversi settori, offrendo un ventaglio di servizi di alta qualità, annoverando tra i suoi clienti concessionari primari centri di demolizione, associazioni di categoria, ecc.

Per l’Agenzia confronto, ausilio e consulenza sono le chiavi di volta attorno ai quali si rafforza un’idea di servizio al cliente che va ben oltre la dimensione della semplice assistenza documentale; il tutto con la precisa volontà di costruire solide relazioni con la clientela in ogni fase del lavoro, in ogni occasione per qualsiasi necessità.



Grazie alla soddisfazione e alla fiducia dimostrata negli anni dalla clientela progressivamente acquisita, con nuovo impulso l’Agenzia si propone come fornitore di servizi ad un sempre maggior numero di clienti. Scoprite tutti i servizi offerti sul sito