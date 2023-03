Akronos Moncalieri sconfitta a Lucca

Primo tempo complicato per l’Akronos in quel di Lucca: dopo 10’ il tabellone dice 21-13 per le padrone di casa, all’intervallo 43-31. Westbeld, Reggiani e Landi tengono a lungo a galla le Lunette, ma dall’altra parte Treffers, Natali e Morrison sono in serata di grazia. Tra gli applausi del pubblico toscano esce zoppicando Chelsea Mitchell alla metà del secondo quarto dopo una scavigliata (rientrata nel secondo tempo, ma seguiranno aggiornamenti sul suo stato di salute).

Alla ripresa crescono di intensità le difese e Lucca continua a punire le Lunette con Treffers e Morrison, mentre Moncalieri risponde principalmente con Sagerer (14 e 5 dalla panchina in 24 minuti). Lucca però è abilissima e con grande merito porta a casa i due punti ribaltando anche la differenza canestri.

Gesam Gas e Luce Lucca - Akronos Moncalieri 78-60

Parziali (21-13, 43-31, 56-47)



Gesam Gas e Luce Lucca: Treffers* 21, Natali* 19, Miccoli* 12, Frustaci*2, Morrison*15, Pellegrini, Cappellotto n.e., Tulonen 2, Parmesani 2, Bocchetti 3, Valentino n.e., Gilli. All.re: Andreoli, Vice: Bernabei, Becciani.

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar* 6, Reggiani* 11, Katshitshi* 4, Westbeld* 9, Mitchell* 6, Sklepowicz, Salvini 2, Sagerer 14, Landi Al. n.e., Nicora n.e., Jakpa, Giacomelli 8. All.re: Spanu, Vice: Nicastro.