Autosped fa suo anche il derby con Broni

Vittoria importantissima per la formazione di Molino che espugna il difficile campo di Broni con una prova di grande maturità e carattere, compensando con la solita, grande, difesa, una serata non brillantissima in fase offensiva.

Era una partita molto temuta in casa castelnovese, sia per il valore delle avversarie, sia per l’aria di derby che sicuramente avrebbe galvanizzato le pavesi, vogliose di fermare la marcia dell’Autosped, fresca della conquista della Coppa Italia.

C’erano sicuramente tutte le prerogative affinchè questa gara potesse avere un esito negativo ma anche questa sera la squadra ha dimostrato di avere valori importanti, dimostrando di non avere paura di sbucciarsi le ginocchia per gettarsi su ogni pallone vagante, come se fosse quello decisivo. Pala Brera che mostra un bel colpo d’occhio alla palla a due con il Bcc che parte con Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac mentre Magagnoli sceglie, per lo starting five Bonvecchio, Colli, Manzotti, Coser e Kantzy; Premasunac si fa subito vedere nel pitturato con un paio di belle conclusioni mentre Leonardi colpisce dall’arco ma dall’altra parte Colli e Manzotti tengono in scia le padrone di casa (9-9 al 6′).

Castelnovesi che faticano in attacco (zero assist nei primi 10′), trovando punti grazie ad un paio di iniziative personali di Baldelli e chiudendo avanti la prima frazione grazie ad un tap-in di Smorto sulla sirena (16-14). Gatti firma subito il +4 dalla media ma Grassia ricuce lo strappo portando le oltrepadane nuovamente in parità; Rulli, con 5 punti e Premasunac, da sotto, tengono sempre avanti l’Autosped che però non riesce mai a scrollarsi di dosso le locali che anzi trovano prima l’aggancio (25-25 e 27-27) e poi anche il vantaggio (29-27) prima della zingarata di Smorto che sigla la parità al 20′ (29-29).

La paura che è che con il passare dei minuti le giraffe possano accusare le fatiche di Coppa e pagare dazio nel caso di un arrivo finale punto a punto ma alla ripresa del gioco due triple di Marangoni e Gianolla riportano il +6 (35-29) costringendo nuovamente Broni a rincorrere; inseguimento che sembra andare a buon fine (34-35) ma a quel punto Gianolla, Marangoni e Premasunac firmano un 8-0 che rilancia le ambizioni castelnovesi (43-34) ricacciando indietro la Logiman. Autosped che tocca anche il +11 (46-35) grazie ad una tripla di Smorto ma il finale di quarto vede Broni ridurre lo scarto al -7 del 30′ (39-46), un piccolo mini break che sembra però importante per il morale delle locali che recuperano così un minimo di inerzia. I 10′ finali si aprono con un libero di Marangoni ed un canestro di Smorto che tengono ancora il Bcc a +8 (49-41) ma l’ex Colli prova a caricarsi sulle spalle le compagne e con 5 punti riporta le padrone di casa ad un solo possesso di distanza (46-49), riaprendo, di fatto, la contesa. E’ Bonasia, con una bomba dall’angolo, a gelare il Pala Brera di sponda biancoverde e poi è Premasunac, dalla lunetta, a riportare le ospiti al +9 (55-46) quando mancano meno di 4′ alla sirena; è di un’altra ex, Bonvecchio, l’ultimo sussulto delle pavesi ma le ragazze di Molino, pur sbagliando qualcosa di troppo dalla linea della carità, mantengono la lucidità necessaria per tenere sempre a debita distanza le avversarie chiudendo vittoriosamente, e con merito, una partita molto complicata.

Come già detto in precedenza, alla vigilia c’erano tutte le condizioni per rischiare, questa sera, una brutta figura; il rischio di pagare dazio, sia dal punto di vista fisico che mentale era concreto e quasi fisiologico, fermo restando il fatto che oltretutto si aveva di fronte poi, una signora squadra. Ed in effetti Broni ha dimostrato di essere formazione di livello e non è un caso che dopo avere messo in grande difficoltà, nel turno precedente, la capolista Sanga si sia ripetuta questa sera; però questa sera si è trovata di fronte una Autosped che ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere un gruppo, un gruppo vero, capace di votarsi al sacrificio quando serve; giraffe di lotta e di governo, in grado di giocare una ottima pallacanestro ma anche, se necessario, di vincere le partite nella propria metà campo, grazie ad una difesa capace di concedere poco o nulla alle avversarie.

Una ultima annotazione, non meno importante, riguardo lo splendido spettacolo offerto dai tifosi sulle tribune; sono noti la passione ed il calore dei tifosi bronesi, ed anche stasera non sono venuti meno alla loro fama ma, se ci è permesso, il grande spettacolo è stato vedere tantissimi tifosi castelnovesi sui gradoni del Pala Brera a sostenere le loro beniamine. Aldilà delle vittorie sul campo, che sono sempre le benvenute, è un grandissimo successo avere acceso la passione di un paese e vedere così tante persone al seguito della squadra e come diceva il grande Bruno Pizzul: ‘Tutto molto bello’. Chapeau Giraffe !!!