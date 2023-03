Si apre il 2023 del Tamburello Piemontese

In Piemonte a marzo non si respira soltanto aria di primavera ma anche di tamburello. Lo sport di tradizione, particolarmente radicato nelle realtà collinari della regione, si prepara infatti a dare avvio ad una nuova stagione agonistica che riserverà agli affezionati numerosi campionati maschili e femminile nelle varie specialità fra le quali spiccano il tamburello a muro e open.

Una nutrita schiera di atleti e formazioni è infatti pronta a solcare gli sferisteri a partire dalle prossime settimane portando emozioni e facendo tornare e riecheggiare il tam tam delle partite nei weekend e degli allenamenti nei giorni infrasettimanali.

Come ogni anno il tamburello accoglie la nuova annata con la sfilata dei protagonisti di questo sport nei vari settori: la presentazione ufficiale è infatti fissata per venerdì 17 marzo 2023, alle ore 19.30, e ad ospitare l’evento sarà una location nel nord-astigiano che verrà confermata in questi prossimi giorni. L’occasione consentirà di presentare il 47° Campionato di Serie A di Tamburello a Muro nonché il Campionato femminile Open di Serie A e B delle formazioni del Piemonte.

Qualche anticipazione? La Serie A del Muro vedrà contendersi il titolo ben nove formazioni (A.S.D. Calliano S.T, A.S.D. Portacomaro, A.S.D. Grazzano Badoglio, A.D.T.M. Sport Montemagno, A.S.D. Rilate, A.S.D. Vignale, A.S.D. Amici della Rocca, A.D.S.T.M Moncalvese e la neo-società A.S.G.D. A.S.D. Montechiaro) mentre le 3 formazioni Open femminili piemontesi della Serie A e B saranno A.S.D. Tigliolese, A.S.D. Castell’Alfero e A.S.D. Pieeese.

La serata vedrà la speciale conduzione di Ivo Anselmo, il volto di “Eventi in Asti”, e Tatiana Lazzaro e saranno presenti, fra gli altri, i consiglieri federali piemontesi Alessandra De Vincenzi e Gianni Maccario, Roberto Gino (presidente Comitato Regionale FIPT) e Mimmo Basso (presidente Comitato Provinciale e Commissione Muro Storica). La serata costituirà anche l’occasione per conoscere i calendari dei campionati e delle sfide che si susseguiranno fino al prossimo autunno presso gli sferisteri piemontesi ed in particolare del Monferrato.

Al termine è prevista l’apericena per brindare ad un 2023 da trascorrere in compagnia dello sport storico del Piemonte.