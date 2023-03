Ilaria Spirito, avanti in biancoblù per un’altra stagione

Seconda conferma in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione 2023/2024: dopo il capitano Kaja Grobelna, è il turno di Ilaria Spirito. Il libero vestirà il biancoblù per almeno un’altra stagione, la sua seconda sotto l’Arco.

«Sono molto contenta di continuare con la società e con Giulio questo percorso che avevamo ipotizzato potesse proseguire – le parole di Ilaria Spirito – Mi trovo bene a Chieri e non c’è un’altra società in cui vorrei essere al momento. Sono contenta dell’anno che stiamo facendo e spero di riuscire a togliermi qualche soddisfazione con le mie compagne e con tutta la squadra. Ringrazio davvero molto tutto lo staff dirigenziale e tecnico per avermi dato la massima fiducia a inizio anno e per continuare a dimostrarmela ogni giorno, così è sicuramente più semplice esprimere al meglio se stessi in campo!».