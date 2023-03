Short Track: Cassinelli a Seoul per i Campionati Mondiali

Tutto pronto a Seoul, in Corea del Sud, per l’ultimo grande appuntamento stagionale dello short track, ovvero i Campionati Mondiali che si svolgeranno da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Tra i dieci convocati della Nazionale Italiana ci sarà anche il torinese Andrea Cassinelli, bronzo olimpico a Pechino 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Gialle scenderanno sul ghiaccio anche Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser tra i maschi e Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina nel contingente in rosa.

Il Direttore Tecnico azzurro Kenan Gouadec ha fatto il punto della situazione al sito nazionale FISG: «Siamo arrivati all’appuntamento più importante della stagione e sono soddisfatto di come la squadra si è preparata a Bormio dal termine delle ultime tappe di Coppa del Mondo. Ci siamo allenati bene avendo anche l’opportunità di condividere il ghiaccio con la squadra francese nell’ultima settimana. I ragazzi sono pronti e cercheremo di finalizzare tutto quanto abbiamo già saputo esprimere in questi mesi nelle tappe di Coppa del Mondo. Abbiamo dimostrato a più riprese di essere estremamente competitivi e c’è fiducia per poter confermare in Corea gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione sia a livello individuale che con le tre staffette».