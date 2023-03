A Cuneo arriva il Campionato di Serie A maschile di Sitting Volley

Un momento storico per la Città di Cuneo che per la prima volta nella sua storia vede la presenza di una squadra di Sitting Volley maschile iscritta al Campionato di Serie A. Il progetto lanciato dal presidente Gabriele Costamagna alla presentazione di inizio stagione del Cuneo Volley, inizia a fare sul serio, partecipando al massimo campionato possibile.

«Il Cuneo Sitting Volley è un progetto che mi riempie d’orgoglio! Portare a Cuneo e all’attenzione dell’opinione pubblica e della cronaca lo sport inclusivo per eccellenza, è motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare personalmente alcune Fondazioni e Sponsor che hanno dato fiducia e deciso di sostenere da vicino questo progetto. Un ringraziamento particolare va anche al presidente del Fenera Chieri, Filippo Vergnano, che durante un incontro mi spinse a provare questo splendido sport. I ragazzi stanno già lavorando per l’imminente inizio del Campionato che ha sicuramente grandi ambizioni, ma che naturalmente si basa innanzitutto sull’aspetto inclusivo e sociale di questo sport. » - Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.

«Il Sitting Volley è uno degli sport, se non lo sport, più inclusivo al mondo; è spettacolo puro! La Città di Cuneo, che ha fatto la storia della pallavolo, meritava di avere anche la sua squadra di Sitting Volley iscritta alla massima serie. Per questo risultato voglio ringraziare il presidente, Gabriele Costamagna, che ha sposato la nostra proposta e si è messo a disposizione. Quest'anno siamo la “Cenerentola” del campionato di Serie A, gli ultimi arrivati, ma abbiamo grandi obiettivi e per raggiungerli non bisogna solo agire e pianificare, ma anche sognare e credere.» - Orazio Tallarita, Capitano del Cuneo Sitting Volley.