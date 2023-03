Granda College Cuneo, il recap della settimana

Campionato Serie D Maschile - 05/03/2023 DELFINI CARMAGNOLA - AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 68-62

Parziali (19-14, 14-8, 14-18, 21-22) AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Rosso, Bruschetta, Capelli, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Cani, Comotti, Brero, Saladini, Zuppanelli.

Coach Lelli e Maccario Si chiude a 10 la serie di vittorie consecutive per i giovani cuneesi.

Nel primo quarto alcune sbavature difensive permettono ai padroni di casa di allungare (19-14).

Nel secondo periodo l'intensità difensiva di Carmagnola aumenta costringe gli ospiti a palle perse sanguinose.

All'intervallo il tabellone segnala 33-22. Il rientro dagli spogliatoi migliora la situazione in campo e Cuneo recupera nel punteggio: 47-40 ad inizio ultimo quarto.

La partita diventa molto intensa e fisica, Cuneo recupera fino al -1 ma Sipala, con ben 15 punti negli ultimi 10' aumenta il divario fino al 68-62 finale. «Peccato per la sconfitta e onore a Carmagnola che ha giocato una bella partita mettendo in campo grande fisicità ed intensità», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara. Vittoria in trasferta per la Serie B Femminile Campionato Serie B Femminile - 04/03/2023

POLISPORTIVA PASTA - BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO: 40-62

Parziali (11-23; 15-34; 29-53) BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini, Ngamene 21, B. Grosso 8, Pasero 8, Frandino 2, Martinengo, Avagnina 8, Marfulli 5, Dalmasso 1, Bruschetta, Marchisio 4, Ouattara 5. All.: J. Grosso. Ass.: Persico.

Cuneo vince a Torino contro Polisportiva Pasta per 40-62 assicurandosi il secondo posto della classifica e mantenendosi a due punti della prima della classe ad una giornata della fine della fase regolare.

Le cuneesi giocano una gara di grande intensità e portano a casa i due punti dal campo di Torino. Per tutti i 40' Cuneo difende con grande intensità e alterna ottime giocate sia a difesa schierata che in transizione, dilatando il proprio vantaggio minuto dopo minuto fino alla sirena finale. «Stiamo giocando gare che sembrano scontate ma non lo sono; abbiamo affrontato le ultime con il roster un po’ decimato dovuto ai tanti impegni con i vari campionati e tutte le ragazze sono riuscite a contribuire per arrivare al obiettivo; adesso attendiamo l’ultima giornata che deciderà il nostro destino. Lavoriamo giorno dopo giorno per farci trovare pronte per quando sarà il momento decisivo della stagione», queste le parole di Coach Grosso al termine della gara. Ciliegina sulla torta per Granda College la convocazione di Coach José Grosso con la Nazionale Under 18 Femminile per il ritiro che si svolgerà a Cervia dal 20 al 22 Marzo come assistente di Coach Giovanni Lucchesi e delle atlete Margherita Di Meo e Beatrice Grosso come riserve a casa. Inoltre è stata inserita Loredana Ngamene nella long list delle atlete Under 19 in preparazione dei Campionati del Mondo di quest'estate in Spagna. Vittoria per l'Under 15 Eccellenza del Progetto GGS Campionato Under 15 Eccellenza – 04/03/2023

GGS – DERHONA BASKETBALL LAB: 98-51

Parziali (26-15; 59-26; 75-41) GGS: Picollo 2, Ruffinatto 4, Inaudi 4, Di Meo 6, Massa 2, Bertaina 20, Vergnaghi 23, Mattio 2,

Perlo 6, Barra 4, Bernardi 2, Ficetti 22

Bellissima partita quella giocata dagli atleti del progetto GGS contro la formazione del Derthona

Basket.

Nel primo quarto il quintetto della provincia di Cuneo parte molto forte in difesa e Ficetti sotto canestro è veramente immarcabile; Derthona fatica in fase difensiva, ma riesce a contenere il divario con un buon quarto offensivo. Nel secondo quarto Bertaina con il tiro dalla lunga distanza e Vergnaghi in contropiede fanno allungare GGS fino al +33 di fine primo tempo. Nei successivi due quarti coach Di Meo e Nicola alternano sul parquet tutti e dodici giocatori e

tutti gli atleti giocano con intensità e vanno a referto, ad indicare la grande crescita del collettivo.

Al termine della partita la soddisfazione è grande: i ragazzi crescono individualmente e di squadra

giorno dopo giorno e questo premia il duro lavoro ed i sacrifici. Una vittoria e una sconfitta per l'Under 15 Femminile Campionato Under 15 Femminile – 02/03/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – LAPOLISMILE: 29-70 GRANDA COLLEGE: Lokoka, Castellino, Bramardi, Giordano, Scossa, Foglia, Combale, Nikaj G., Nikaj M., Fikaj, Lanouar, Airaldi Sconfitta netta per le cuneesi al debutto nella Fase Titolo contro la favorita del campionato, Polismile.

Troppa la differenza tra le due compagini sia in termini fisici che di abilità individuale.

Cuneo comunque gioca con ardore e impegno cercando di arginare le fortissime avversarie e rendendo la gara utile ad entrambe le compagini. Campionato Under 15 Femminile – 05/03/2023

BASKET VENARIA – GRANDA COLLEGE CUNEO: 34-41 GRANDA COLLEGE: Lokoka, Castellino, Bramardi, Giordano, Scossa, Foglia, Combale, Nikaj G., Nikaj M., Fikaj, Lanouar, Airaldi

Difficile vittoria per le cuneesi, contro l'ostica Venaria che è stata meritatamente in vantaggio per i primi due quarti e mezzo di gara.

Partenza a rilento per le ospiti che faticano ad arginare la fisicità ospite e soprattutto la vena offensiva di Censoplano, fortissima playmaker locale, che pur un anno sotto leva, come la maggior parte delle locali gioca una super gara, conducendo le proprie compagne in vantaggio all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi è proprio il quarto fallo di Censoplano a svoltare il match con Cuneo che finalmente difende in maniera incisiva, recuperando palloni e correndo in contropiede; punto dopo punto le ospiti rosicchiano lo svantaggio superando nella quarta frazione le locali. Ottima prestazione per il gruppo 2011 nel Campionato Under 13 Silver Campionato Under 13 Silver – 05/03/2023

BASKET SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO (2011): 47-59

Parziali (12-11; 30-33; 40-45) GRANDA COLLEGE CUNEO: Grosso, Franconiero, Maccario, Cavallera, Mondino, Politano, Picollo, Marcellino, Musso, Giordana.

Coach: Lelli Bella partita da parte del gruppo 2011 nel campionato Under13 Silver.

Si sono viste in campo ottime giocate di squadra anche se a volte i cuneesi non sono riusciti a fare canestro per i troppi errori da sotto. «Il gruppo sta crescendo e migliorando ogni partita e lo staff è molto soddisfatto dell'impegno che i ragazzi mettono», queste le parole dei Coach Lelli, Capelli e Fusco. Sconfitta ma buona prestazione per l'Under 15 Silver Campionato Under 15 Silver – 06/03/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – ABA SALUZZO: 34-53 GRANDA COLLEGE: Giordana, Picollo, Galliano, Viale, Tardivo, Fissolo, Bedino, Borio, Tallone, Solare, Foglia, Ramonda.

Buona prestazione per il gruppo Under 15 Silver contro la forte Aba Saluzzo; una sconfitta al termine di una gara ben giocata.

Cuneo affronta la più quotata Saluzzo giocando a viso aperto, cercando di difendere con grande energia ed intensità, per poi provare a correre in contropiede; stessa la strategia adottata dagli avversari che giocano con grande ardore pressando e correndo a più non posso. Nonostante un metro arbitrale che lasciava molto andare la gara è stata piacevole e i contendenti hanno provato a mostrare il loro meglio; vince meritatamente Saluzzo che a parità di energia ha mostrato maggiore qualità tecnica. «Abbiamo chiesto ai ragazzi di provare a pareggiare l'energia ospite e direi che lo hanno fatto; purtroppo i molti passaggi sbagliati così come le conclusioni poco precise a canestro hanno fatto la differenza», queste le parole dello staff tecnico al termine della gara.

