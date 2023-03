Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U14 e U18, Igorine in Final Four territoriale! Con i due bei risultati, entrambi conquistati nelle gare di ritorno fra le mura di casa, l’Under 14 e l’Under 18 (battute Valsesia e Gavi) si sono qualificate per la final four territoriale che, sempre per entrambe le squadre, si terrà domenica 12 marzo. L’Under 14 sarà di scena ad Alessandria e giocherà la semifinale con Sammaborgo alle 10; alla stessa ora si gioca l’altra semifinale fra Alessandria e Verbania. Nel pomeriggio finalina e finale. Organizzazione targata Igor Agil Volley quella dell’Under 18: le Igorine giocheranno al PalaIgor alle 10 contro la vincente fra Pavic e Sammaborgo (gara di ritorno questa sera), alla stessa ora al PalaAgil San Rocco Novara affronta Biella. Nel pomeriggio finalina a Trecate e finalissima a Novara.

Ottavi e quarti di finale, due derby!

Due derby in casa Igor Agil Volley! In Under 13 le due formazioni si sono affrontate nella gara di andata degli ottavi di finale territoriale e ad avere la meglio è stata la formazione Blu con una vittoria 3-0. Il ritorno si gioca lunedì 13 alle 20. Gara interna anche per l’Under 16, nei quarti di finale territoriale: la formazione che disputa il campionato regionale ha battuto la squadra del provinciale 3-0; la sfida di ritorno si gioca stasera, il 9 marzo, alle 20.30.



Serie C e Prima divisione, due sconfitte

Due gare senza punti per le formazioni rispettivamente di Barbara Medici e Simone Mazza. In serie C sconfitta 3-0 (25-18; 25-16; 25-23) a casa di Valenza; in Prima divisione sconfitta con Verbania 0-3(15-25; 21-25; 15-25) contro nella seconda gara della seconda fase.



Under 12 4×4: chiusa la prima fase!

Con la quarta giornata di sfide si è chiusa la prima fase anche per le Igorine che giocano il campionato U12 4×4. Bravissime tutte e tre le squadre (Igor Volley, Igor Volley Azzurra e Igor Volley Blu) con la prima citata che nelle quattro giornate ha vinto tutte le sfide e si è classificata al primo posto. In campo anche alcune atlete 2013 che hanno fatto tanta esperienza.