FISI-AOC: i risultati del Super-G FIS di Bardonecchia

Mattia Cason non dimenticherà presto la trasferta a Bardonecchia. Dopo aver vinto sulla pista Ferruccio Bosticco del Jafferau le due Discese FIS valide anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, giovedì 9 marzo sulla Sellette 25 bis del Melezet il ventitreenne carabiniere altoatesino, si è imposto nel Super-G FIS inserito nel circuito istituzionale, con il tempo di 51”,24/100 e con 9/100 di vantaggio sul carabiniere friulano Emanuele Buzzi. Terzo a 12/100 il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso. Nella top ten anche il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, sesto. Nella classifica dei Grand Prix Italia Seniores e Giovani: primo il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti , dodicesimo assoluto, davanti a Pietro Broglio dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, quindicesimo assoluto. Il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, sedicesimo assoluto, si è piazzato terzo sia nel Grand Prix Seniores che in quello dei Giovani.

Sempre sulla pista Sellette 25 bis si è disputato un secondo Super-G FIS, non valido per il Grand Prix Italia e vinto da Emanuele Buzzi in 51”,30/100, con 29/100 di vantaggio su Mattia Cason e 64/100 su Marco Abbruzzese. Al quinto posto il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, al settimo Matteo Franzoso, al quattordicesimo Gregorio Bernardi, al venticinquesimo Leonardo Rigamonti, al ventinovesimo Matteo Andreis, al trentunesimo Nicolò Nosenzo, al trentaquattresimo Tommaso Ragazzon.

Le classifiche dei Super-G FIS maschili disputati a Bardonecchia

Men's Super G

Men's Super G non valido Grand Prix Italia

Nelle foto in allegato: le premiazioni dei Super-G FIS disputati a Bardonecchia e un’immagine degli atleti AOC Tommaso Ragazzon, Leonardo Rigamonti, Leonardo Clivio e Nicolò Nosenzo

UFFICIALIZZATI GLI ELENCHI DEGLI ATLETI QUALIFICATI PER IL CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI

Il Comitato FISI Alpi Occidentali ha diramato la lista degli atleti che si sono qualificati per il Criterium Nazionale Cuccioli in programma sabato 18 e domenica 19 marzo a Folgaria, Lavarone e Luserna, nel comprensorio trentino dell’Alpe Cimbra. Le tre località ospiteranno gare ed eventi collaterali, che vedranno coinvolti oltre 600 giovanissimi sciatori provenienti da tutta Italia, con al seguito tecnici e genitori, per una presenza complessiva di oltre 1000 persone. Le gare di Slalom sono in programma sulla pista Salizzona di Fondo Grande, mentre quelle di Skicross avranno come teatro la Vezzena di Lavarone. Sabato 18 marzo sono in programma lo Skicross per il Cuccioli 1 del 2012 e lo Slalom per i Cuccioli 2 del 2011. Domenica 19 i Cuccioli 1 gareggeranno in Slalom e i Cuccioli 2 nello Skicross.