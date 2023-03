Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta Sori alla Monumentale

La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronterà domani alla ‘Monumentale’ di Torino il Futurenergy Rari Nantes Sori per la quindicesima giornata di campionato di Serie A2 maschile. I gialloblù, saldamente al secondo posto, arrivano dalla vittoria in trasferta contro il Plebiscito Padova per 8-11. I liguri, invece, sono reduci dall’ottima prova casalinga contro il Como Nuoto (15-3) per confermarsi momentaneamente tra le prime quattro in classifica.

Simone Aversa, allenatore e presidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren, presenta il match: «Domani contro il Sori inizia un ciclo di quattro partite toste (Sori, Arenzano, Brescia e Como) prima della pausa pasquale; sono test importanti per capire il nostro livello di gioco. Ho l’impressione che la squadra sia in crescita, dobbiamo eliminare una serie di errori gratuiti che commettiamo in difesa, che influiscono negativamente sulla valutazione che diamo alle nostre prestazioni».

Per poi continuare: «Sori è una squadra scorbutica, ha alternato nelle ultime uscite vittorie schiaccianti e sconfitte nette, non è un avversario da sottovalutare. All’andata abbiamo vinto di un gol sulla sirena e vogliamo sfruttare il fattore campo per allungare sulle nostre inseguitrici».

QUINDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2M

Brescia Waterpolo – President Bologna

Chiavari Nuoto – C.S. Plebiscito Padova

Lavagna 90 - Waterpolo Milano Metanopoli

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Spazio R.N. Camogli – R.N. Imperia 57

Como Nuoto Recoaro – R.N. Arenzano

CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 42

Reale Mutua Torino ’81 Iren 36

Brescia Waterpolo 28

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 27

Como Nuoto Recoaro 25

Lavagna 90 24

Chiavari Nuoto 22

R.N. Arenzano 15

President Bologna 14

Waterpolo Milano Metanopoli 9

C.S. Plebiscito Padova 6

R.N. Imperia 57 1