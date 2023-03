La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per l’anticipo contro Milano

Sabato in campo al PalaFenera davanti alle telecamere di Sky Sport Arena per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che domani, 11 marzo, ospiterà la Vero Volley Milano, incontro di campionato valido per la nona giornata di ritorno. Fischio d’inizio alle ore 19.45.

La partita oppone la terza in classifica (Milano) alla quarta (Chieri, a pari punti con Novara). Lo scorso weekend il distacco di 4 punti fra le due squadre è rimasto invariato avendo perso entrambe 0-3, le chieresi con Scandicci, le lombarde con Conegliano. Nel precedente turno di campionato Scandicci aveva battuto pure Milano espugnando 2-3 il suo palazzetto.

Nell’incontro d’andata, terminato 3-1, l'”ex Monza” aveva ottenuto la diciassettesima vittoria su 22 confronti con Chieri. I due club si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi da avversari in A2 e, dal 2018, anche in A1. L’unica ex è Alessia Mazzaro. Al PalaFenera potrebbe fare il suo debutto in Italia la palleggiatrice canadese Averie Allard, da poco tesserata da Milano per sostituire l’infortunata Letizia Camera andando a completare il reparto insieme ad Alessia Orro. Quest’ultima è fresca del premio di MVP del mese di febbraio assegnatole dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.

«La partita con Scandicci ha dimostrato che dobbiamo lavorare ancora di più per vincere contro squadre così forti – l’analisi di Camilla Weitzel – Ovviamente avremmo voluto fare un po’ di più, ma Scandicci ha giocato davvero bene, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, e hanno sicuramente meritato la vittoria».

«Per noi è stato molto importante avere una settimana per lavorare, perché giocando ogni tre giorni c’è poco tempo per allenarci – prosegue la centrale tedesca della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Abbiamo cercato di usare bene questa settimana per prepararci non solo per la partita contro Milano, ma anche per migliorare alcune cose che ci serviranno per le partite successive, comprese le finali della Challenge Cup. Milano è ovviamente è una squadra fortissima con tanto esperienza. Dobbiamo combattere tanto e giocare al massimo del nostro livello. Affrontare squadre così forti dà sempre la possibilità di vedere dove siamo rispetto a loro. Nell’incontro d’andata abbiamo perso 3-1, questo volta cercheremo di fare meglio sfruttando anche il fatto di giocare in casa».