Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Si avvicina il nuovo appuntamento di campionato della Bertram Derthona, che domenica 12 marzo sarà di scena al PalaEnergica Paolo Ferraris alle ore 18 per affrontare la Tezenis Verona. A presentare le caratteristiche degli avversari è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Torniamo a giocare in casa dopo un mese e affrontiamo Verona, una neopromossa che sta lottando per la salvezza e che verrà a Casale per provare a portare a casa due punti fondamentali.

La guida della squadra è affidata a due playmaker italiani, che sono tra le rivelazioni del campionato: Cappelletti, che dopo anni di A2 si è ritagliato un ruolo importante in Serie A, ha leadership, è il quinto assistman del campionato (5.3 di media) ed è molto bravo a giocare il pick’n’roll per creare per sé e i compagni, e Davide Casarin, che conosco molto bene avendolo allenato a Venezia. Dotato di fisico, sta imparando a gestire i ritmi della gara e sta crescendo molto.

Le guardie sono Karvel Anderson, uno scorer micidiale tiratore da tre punti, e Jamarr Sanders, grande ex della gara che non ha bisogno di presentazioni e che avremo piacere a riabbracciare. Da ‘3’ agiscono Bortolani, che nelle ultime partite sta salendo di rendimento, e Udom, un giovane che sta trovando più spazio nelle ultime uscite.

I ‘4’ sono Johnson e il neoarrivato Davis, che con caratteristiche differenti riescono a essere efficaci nel sistema, mentre da ‘5’ giocano Taylor Smith, un giocatore d’area, atletico che sa farsi valere vicino a canestro, e un veterano del nostro campionato come Giovanni Pini, arrivato da Cantù, che dà minuti di qualità.

Il roster, guidato in panchina da Alessandro Ramagli, coach della promozione, è completato da un altro veterano come Rosselli e da un giovane come Ferrari che sta muovendo i primi passi a questo livello».