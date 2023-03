Reale Mutua Basket Torino: al via le Final Four!

Tempo di Final Four per la Reale Mutua Basket Torino che domani, palla a due alle 17.45, sarà di scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio, dove affronterà la Vanoli Cremona nella prima semifinale della Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

GLI AVVERSARI

La Vanoli Cremona, allenata da coach Demis Davina, si è qualificata a questa Coppa Italia dopo aver chiuso al secondo posto il girone di andata del campionato di Serie A2, con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte. Per la qualificazione alle Final Four, invece, decisiva la vittoria nei quarti di finale contro Pistoia, con il punteggio di 80-67. Miglior realizzatore dei cremonesi è Davide Denegri, che in campionato segna 12.4 punti di media con il 40% da tre punti.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «È difficile dare una definizione alla partita, sicuramente sarà una partita difficile, che, come tutte le partite secche, è aperta a qualsiasi pronostico. Al momento Cremona è una squadra in condizione migliore rispetto a noi, sta giocando da prima in classifica, al livello di Cantù. Noi stiamo riprendendo e risalendo la china dopo lo stop, sicuramente stiamo riscontrando delle difficoltà in più rispetto al mese scorso. Un mese fa gli equilibri sarebbero stati diversi, ma si tratta comunque di una partita secca e in passato noi abbiamo mostrato di avere l'orgoglio e la capacità di affrontare questo tipo di partite con l'atteggiamento giusto».

Niccolò De Vico (Capitano Basket Torino): «Conosciamo bene la Vanoli Cremona e sappiamo qual è il loro valore. Siamo sicuri che sarà una battaglia, ma non vediamo l’ora di giocare questa semifinale».

INFO UTILI

Si gioca sabato 11 marzo, con palla a due alle ore 17.45, agli ordini dei signori Enrico Boscolo, Daniele Foti e Alessandro Costa.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass ed in diretta su MS Channel.