Novipiù Monferrato Basket: sabato sera il recupero della sfida contro Juvi Cremona

Anticipo del sabato sera per il recupero della decima giornata di ritorno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, la gara tra Ferraroni Juvi Cremona e Novipiù Monferrato Basket si disputerà al PalaRadi di Cremona sabato 11 marzo con palla a due in programma per le ore 20.30.

GLI AVVERSARI

Juvi Cremona è attualmente a pari punti e con lo stesso numero di gare da disputare dei rossoblu monferrini, forti però del successo ottenuto nella sfida di andata con il risultato di 80-84. Rispetto alla gara di Casale Monferrato la squadra di coach Alessandro Crotti ha ingaggiato l'ala forte Bryce Douvier al posto dell'infortunato Brayon Blake. Lo statunitense con passaporto austriaco ha prodotto 20.8 punti di media nelle 8 gare fin qui disputate. Nel quintetto lo troviamo con il play americano Trevon Allen (18.3 punti di media), gli esterni Eugenio Fanti e Davide Reati e il capitano Ferdinando Nasello. Da Ferrara sono arrivati due innesti per questo finale di stagione, l'esperto Alessandro Amici e il play Tommy Pianegonda. Entrambi hanno già debuttato nella sfida contro Latina. Dalla panchina il coach può contare sui giovani Alfredo Boglio, Niccolò Giulietti e Luca Vincini.

La Novipiù Monferrato Basket è consapevole del doppio valore della posta in palio, infatti, i punti potrebbero essere utili anche per la seconda fase di stagione qualora le due squadre fossero inserite nello stesso raggruppamento. Justice e compagni hanno offerto una grande prova contro Treviglio, tornando finalmente alla vittoria dopo un lungo periodo di astinenza. La strada da percorrere è questa, servirà un'altra prestazione di grande livello di tutto il collettivo per avere la meglio in sfide come questa. Non sarà a disposizione Matteo Formenti ancora alle prese con un affaticamento muscolare, sulla via del completo recupero Gianmarco Leggio.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Questa partita sarà sia per noi che per loro fondamentale. I punti in palio saranno utili sia per la classifica attuale che per un’eventuale girone nero. Cremona è una squadra che ha cambiato volto rispetto alla sfida di andata, Douvier ha sostituito Blake e si sta rivelando ugualmente produttivo, nell’ultima settimana sono arrivati anche Amici e Pianegonda che hanno già esordito nell’ultima giornata contro Latina. Juvi ha bocche da fuoco molto chiare in attacco, ma con un contorno di giocatori che sulla singola partita possono diventare estremamente pericolosi. Noi dobbiamo pensare di ripartire dall’entusiasmo che è arrivato dopo la vittoria contro Treviglio, ma sapendo che quello che abbiamo fatto domenica scorsa può non essere sufficiente per vincere una partita fuori casa e di questo valore. Dovremo essere in grado di fare ancora meglio.»

INFO BIGLIETTERIA

Ancora qualche posto disponibile sul pullman gratuito messo a disposizione dalla Società per sostenere la squadra in trasferta. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili in comitiva al prezzo di 10 euro. Per info e prenotazioni whatsapp +39 392 9951226. Il ritrovo è previsto per le ore 17.30, partenza ore 17.45 nel parcheggio del PalaEnergica Paolo Ferraris. (Due ore di viaggio stimate; ritorno al termine della gara)

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.