Verso Bertram Derthona-Tezenis Verona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona che, a distanza di un mese dall’ultima volta, torna di scena al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Tezenis Verona nell’incontro valido per la 21° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23. La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 12 marzo.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in volata sul campo della Virtus Segafredo Bologna, una partita «giocata molto bene dalla squadra – esordisce coach Ramondino – che si inserisce in una stagione in cui abbiamo avuto grande continuità. Credo però che gli effetti della pausa per le Nazionali si debbano misurare nel medio lungo periodo».

Il capo allenatore della Bertram ha poi concluso analizzando le caratteristiche del prossimo avversario: «Verona ha caratteristiche particolari e importanti, è brava a giocare in velocità e dispone di ottimi tiratori come Bortolani e Anderson, eccellenti giocatori di pick’n’roll come Sanders e Cappelletti e lunghi atletici quali Johnson, Davis e Smith. Ha una rotazione a sei esterni, un bel mix di giocatori esperti e di giovani di ottime potenzialità, gioca una pallacanestro veloce e aggressiva e sviluppa un attacco in movimento. A livello mentale, la Tezenis arriva con tanta fiducia, entusiasmo e consapevolezza dopo avere vinto lo scontro diretto contro Reggio Emilia».

Bertram Derthona comunica che J.P. Macura e Mike Daum non saranno a disposizione per la gara di domani. Daum ha subìto un trauma alla spalla sinistra nel corso della gara contro la Virtus Segafredo Bologna e non si è allenato durante la settimana. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima.

Macura ha lamentato il riacutizzarsi della lombalgia che lo ha limitato a inizio stagione e verrà nuovamente valutato dallo staff medico all’inizio della prossima settimana.