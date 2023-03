Al Trofeo Giacobazzi, in scena domani a Nonantola, il Team schierera' nove corridori e sara' la "prima volta" da dilettanti per due di loro: Matteo Di Paolo e Samuele Rosa Brusin, i due "neo" con i loro compagni di avventura affronteranno un percorso che prevede un circuito molto veloce dove spesso il vento fa da padrone.

Overall Tre Colli, un Team che apre le porte anche ai piu' giovani.