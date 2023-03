Agil Igor Volley, nulla da fare contro Firenze

Contro Liberi e Forti 1914 Firenze finisce 0-3 per la squadra ospite.

In campo ci sono Vighetto opposta a Cantoni, Moroni e Brezza al centro, Sassolini V e Bosso schiacciatori, Badalamenti libero (durante la gara in campo Bianchi C e Bianchi G, Mangalagiu, Nagy, Berra). Dopo il 2-2 iniziale le avversarie si portano in vantaggio 6-12 e Ingratta richiama le sue. Le Igorine accorciano e si fanno sentire a muro (11-14), un ace ospite vale l’11-17. Nuova rimonta Igor che sfrutta bene il mani out e con due ace accorcia 16-17 con pausa per Firenze. Punto a punto fino al 20-21, sul 20-23 ancora pausa per le Igorine. Il finale dice 21-25.

Avvio in equilibrio (4-5), come prima Firenze allunga e sull’8-13 e Ingratta richiama le sue. Fanno più fatica le Igorine a rimontare e le ospiti non lasciano cadere nulla (14-18). Firenze avanti 15-23 ed è di nuovo pausa per le atlete trecatesi. Un muro ospite e un buon attacco valgono il 15-25.

Lottano le Igorine e il terzo set inizia in modo diverso (4-1 con due attacchi di Bianchi G); le ospiti pareggiano 4-4 ed è punto a punto fino all’8-9. Break ospite e pausa per casa (8-12). Le Igorine si fanno sentire ancora a muro e stavolta la pausa è di Firenze (15-18). Continua la rimonta Igor (17-18). Di nuovo punto a punto fino al 18-20, poi Firenze costruisce un altro break che vale il 19-25.

Agil Igor Volley - Liberi e Forti Firenze: 0-3

Parziali (21-25; 15-25; 19-25)

Igor: Pagliuca, Sassolini V, Moroni, Bosso, Sassolini H, Nagy, Bianchi C, Brezza, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.

Firenze: Lepri, Coluccini (L), Alberti, Grazia, Becucci, Trimarchi (L), Neri, Toccafondo, Galli, Degli Innocenti, Lepri (L), Sacchetti, Baroncelli, Casini. All. Pucci.