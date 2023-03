La Vero Volley Milano passa 0-3 al PalaFenera

I parziali conclusi 23-25, 20-25 e 18-25 ben riassumono l’andamento della gara. Il primo set, molto combattuto, è deciso da pochi dettagli sul 23-23 a favore delle ospiti. Nel secondo set Chieri in rimonta riporta il punteggio in bilico, ma sul 18-20 Milano non sbaglia più nulla. Terzo set lottato soltanto nella prima metà, poi sul 12-9 per Chieri gira decisamente a favore della squadra di Gaspari.

Nel complesso Milano è molto più continua, concreta e incisiva al servizio, mentre Chieri alterna fasi di ottimo gioco ad altri in cui pecca di reattività.

La top scorer è Villani che mette a terra 17 palloni, di cui 10 in un primo set stellare. In doppia cifra fra le biancoblù anche Grobelna (10). Per le ospiti 13 punti di Larson (premiata MVP) e Sylla, e 11 di Thompson e Stevanovic.

La cronaca

Primo set – Sull’8-8 si registra il primo strappo dell’incontro, a favore di Chieri che sale a 12-8 con un tap-in di Weitzel, due attacchi di Villani e un ace di Grobelna. Sylla interrompe la striscia chierese con un attacco che trova il tocco della mani a muro, poi propizia il recupero di Milano a 13-12 (muro su Grobelna). Le padrone di casa salgono di nuovo a +4 (18-14, muro di Mazzaro), ma di nuovo le ospiti rientrano e questa volta passano a condurre 19-20 grazie a due ace consecutivi di Larson (19-20). Grobelna firma il 20-20. La squadra di Gaspari sale a 21-23, ma le chieresi recuperano a 23-23 con Grobelna e Cazaute. Time-out ospite e al rientro in campo la pipe di Thomson vale il 23-24. Il set termina quindi 23-25 con l’ace della neo entrata Davyskiba. Fra le statistiche del set spicca lo strepitoso rendimento di Villani: 10 punti con l’80% in attacco.

Secondo set – Dopo una fase iniziale favorevole a Chieri (9-5) il punteggio gira decisamente a favore di Milano che passa a condurre 9-10 (ace di Orro) e allunga a 12-17. Bregoli corre ai ripari inserendo Morello, Storck e Rozanski al posto di Bosio, Grobelna e Cazaute. L’ingresso della schiacciatrice polacca scuote le biancoblù e con diversi attacchi vincenti le riporta a contatto (18-20). Thompson ferma la rimonta chierese e propizia il nuovo allungo di Milano che risale a 20-24, chiudendo poi alla prima palla set su attacco lungo di Storck.

Terzo set – Chieri riparte con la conferma di Rozanski per Cazaute, per il resto si torna al sestetto iniziale. Sull’8-8 le biancoblù salgono a 12-9, ma subito Milano reagisce su servizio di Sylla riportando il punteggio in parità a 12 (muro di Stevanovic). Il successivo turno di servizio della centrale serba frutta uno strappo a 13-17. E? il break che decide set e partita:da lì in avanti è tutto semplice per Milano che chiude 18-25 alla seconda palla match su servizio in rete di Weitzel.

Il commento

Kaja Grobelna: «Non abbiamo reagito nel modo giusto, facendo fatica in ricezione e nei colpi in attacco. Dobbiamo subito ripartire perché mercoledì abbiamo una finale di Challenge Cup che ci aspetta. Oggi avevamo di fronte una grande squadra e potevamo fare una gara sicuramente migliore, ma penso che alla fine non ci sia tanto da cambiare, solo cercare di ritrovare il nostro gioco».

Jordan Larson: «Abbiamo giocato davvero bene su un campo non facile, soprattutto per l’atmosfera. Siamo state brave a spingere bene fin dall’inizio, sia in attacco sia in battuta, portandoci a casa 3 punti molto importanti per la classifica ed il morale. In vista delle prossime partite dobbiamo continuare ad allenarci con determinazione, come stiamo facendo, e costruire un’amalgama di gruppo e di gioco sempre migliore. Questi devono essere gli obiettivi da qui fino alla fine della stagione».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Vero Volley Milano 0-3

Parziali (23-25; 20-25; 18-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 10, Mazzaro 3, Weitzel 5, Cazaute 7, Villani 17; Spirito (L); Morello, Rozanski 7, Storck. N. e. Butler, Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

VERO VOLLEY MILANO: Orro 6, Thompson 11, Stevanovic 11, Folie 8, Larson 13, Sylla 13; Parrocchiale (L); Candi, Davyskiba 1. N. e. Allard, Stysiak, Begic, Rettke, Negretti (2L). All. Gaspari; 2° Bucaioni.

ARBITRI: Puecher di Padova e Pozzato di Bolzano.

NOTE: presenti 1427 spettatori. Durata set: 28’, 31’, 23’. Errori in battuta: 6-6. Ace: 2-9. Ricezione positiva: 47%-55%. Ricezione perfetta: 25%-37%. Positività in attacco: 46%-50%. Errori in attacco: 5-4. Muri vincenti: 6-9. MVP: Larson.