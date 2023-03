A1 LBF TECHFIND 24^ giornata: a Moncalieri arriva la Reyer Venezia

Ospiti di primissima fascia, come dimostra il lungo palmares delle orogranata e l’attuale 3° posto in classifica. E come se non bastasse arrivano dalla vittoria in overtime contro la capolista Schio che in stagione aveva perso appena una volta (contro la Virtus). Foglio rosa del derby veneto davvero emblematico per la squadra di coach Mazzon, con soltanto 4 giocatrici a referto: Shepard (25), Kuier (20), Delaere (17), Santucci (11). Ma la profondità della Reyer è dimostrata da altre giocatrici del calibro di Villa, Pan e Cubaj.

Insomma, una serata sulla carta decisamente impegnativa per le ragazze di coach Spanu che in attacco si affideranno come al solito al binomio Westbled-Mitchell, anche se nell’ultima uscita a Lucca in doppia cifra ci sono andate Sagerer con 14 punti e Reggiani con 11.

Ma la sfida più importante sarà certamente nella metà campo difensiva, in particolare su sponda Kuier e soprattutto Shepard (che all’andata non c’era). Per l’americana che l’Akronos ha avuto modo di conoscere la scorsa primavera ai playout quando vestiva la maglia della Dinamo, un’altra stagione da incorniciare con oltre 20 punti e 10 rimbalzi a partita.

Coach Marco Spanu: «Arrivano dalla bella vittoria ai danni di Schio e questo dovrebbe già bastare come biglietto da visita. Noi invece arriviamo da due partite dispendiose mentalmente e fisicamente. Abbiamo dato tantissimo domenica in casa contro Bruschi e mercoledì a Lucca ci siamo fatte inizialmente travolgere dal loro ritmo. Adesso non guardiamo più la classifica: l’importante è essere brave ad affrontare questa (e le prossime due partite con Campobasso e Ragusa) con grande umiltà per prepararci al meglio in vista dei playout. Dobbiamo imparare ad attingere il più possibile da queste grandi squadre per farci trovare pronte tra un mese».

Palla a due alle 18 al PalaEinaudi

Diretta streaming su lbftv

Arbitrano: D’Amato, Culmone, Forni