Short Track: Mondiali, doppia medaglia nelle staffette per Cassinelli

Alle due gioie individuali collezionate da Pietro Sighel (oro nei 500 m e argento nei 1500 m) si sono aggiunte nella giornata di chiusura quelle incassate dalla staffetta mista e dalla staffetta al maschile.

Protagonista sul podio anche l’atleta torinese delle Fiamme Gialle Andrea Cassinelli, di bronzo insieme a Pietro Sighel, Arianna Valcepina e Arianna Sighel nella mista vinta dall’Olanda davanti alla Cina. Medaglia d’argento, infine, per il team azzurro composto, oltreché dal nostro Cassinelli, anche da Pietro Sighel, Tommaso Dotti e Luca Spechenhauser (più Thomas Nadalini, sul ghiaccio nei quarti) e superato in finale solo dai fenomenali cinesi.

Per il ventinovenne pattinatore cresciuto nella Velocisti Ghiaccio Torino un’altra enorme soddisfazione dopo le due medaglie raccolte nei Giochi Olimpici di Pechino.