Squali, a Vanzaghello passa College

I primi dieci minuti “shock” costano cari agli Squali. Nel recupero della 21esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket perde in casa contro College 84-92. Nel primo quarto gli ospiti toccano il +18, gli Squali sono bravi a rimontare e ad accorciare fino a 5 lunghezze ma senza mai di fatto “azzannare” il match.

In campo per gli Squali ci sono Restelli, Seck, Maruca, Giacomelli e Ingrosso (fermo in avvio Colussa per un infortunio avuto in settimana); per College Attademo, Longo, Ghigo, Loro e Benzoni.

L’avvio è ospite con Benzoni (2-5), gli Squali pareggiano 7-7 con Restelli da tre; gli Squali faticano in difesa e College piazza un parziale di 0-8 che vale l’11-20 e a rompere il digiuno è Maruca dall’arco (13-20). Ancora Maruca ai liberi toglie la doppia cifra di vantaggio (17-25). Corre College e con Piscetta sigla il massimo vantaggio 18-36. Il primo finale è 20-36. Le distanze rimangono ampie fino al 31-48 con gli avversari a trovare tante vie per andare al canestro e gli Squali invece a bisticciarci. Nella seconda metà del quarto i biancorossi ingranano e un parziale di 14-2 vale un bel recupero: 44-50 sul tabellone. All’intervallo è 45-54.

Con Ingrosso e Maruca dopo l’intervallo gli Squali raggiungono la distanza minima di tutta la partita (49-54) e lo stesso fa capitan Giacomelli per il 52-57. College allunga di nuovo e ci pensa Guardigli (per lui 23 minuti di qualità) a siglare il 54-62. Una tripla di Loro vale il 57-71. Gli Squali continuano a lottare, Maruca si avvicina per l’81-87, Restelli dall’arco va per l’84-89 ma manca troppo poco: finale 84-92.

Oleggio Magic Basket - College Basketball Borgomanero: 84-92

Parziali (20-36; 45-54; 63-74)

Oleggio: Ingrosso 11, Giacomelli 16, Colussa 2, Restelli 10, Ballarin, Maruca 27, Palestra ne, Introini ne, Guardigli 8, Temporali, Seck 4, Buono 6. All. Nava.

College: Manto, Pettinaroli, Cecchi 11, Piscetta 9, Benzoni 17, Longo 11, Ghigo 10, Loro 21, Attademo 4, Fragonara 9, Ferrari ne. All. Di Cerbo.