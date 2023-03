Serie C Gold: Torino Universitaria mette la quarta

La partenza dei biancoblu è dirompente: tre di Marangon, Bonadio e Conti sono lestissimi a tradurne 6 da sotto, il dominio a rimbalzo, sia in difesa che in attacco, è assoluto, il lavoro sulle linee di passaggio puntuale ed efficace, i recuperi non si contano e la gara è un assolo cussino. Petitti segna da lontano, Conti e Loro da vicino, i lanieri non ci prendono mai e il CUS dilaga: 19-0 all'8'.

Biella cancella lo zero con un 3 su 6 dalla linea, ma al 12', dopo 5 punti filati di Celada, Torino Universitaria comanda 28-3.

Il primo canestro ospite su azione arriva al 13', poi ancora solo e tanto CUS: Marangon (5 consecutivi), Conti (un libero su tecnico), Pietra (tripla) e Akoua (pure lui 5 di seguito) marcano la progressione torinese tanto quanto la precise spaziature e la fisicità espressa in fase di protezione: 46-14 del 29'.

Nonostante l'enorme distacco, nel secondo tempo il CUS viaggia ancora al massimo dei giri e riscrive a ripetizione il vantaggio con Pietra, Osatwna e Petitti: 69-24 al 29'.

Intensa e concnetrata, la formazione torinese pressa, recupera, corre e colpisce ancora duro nel quarto finale con Andrea Porcella, Osatwna (schiacciata spettacolare) e Tatsoptsa.

Chiude Loro da tre ad un passo dalla fine: 87-37.

TORINO UNIVERSITARIA-TEENS BASKET BIELLA 87-37

Parziali (23-3, 46-16, 69-24)

CUS TORINO: Akoua 8, Conti 10, Petitti 18, Marangon 8, Celada 6, Ostawna 6, Tatsoptsa 4, Galliera Ricci, Porcella An. 5, Bonadio 4, Pietra 7, Loro 11. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

BIELLA: Brusasca 9, Lavino 2, Pereira Cardoso 3, Maffeo n.e., Vioglio 3, Coppa, Curvà, Cena 4, Zimonjic 4, Cerri 1, Bona, Angelino 6. All. Boschetti.