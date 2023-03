Fitarco Piemonte: Italiani Indoor 2023

Risultati di Classe – Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) conquista il secondo posto nel Ricurvo senior maschile (585 punti), solamente per ter ori in meno di Mauro Nespoli, davanti però a Marco Morello (Aeronautica/Arcieri Iuvenilia) che chiude in terza posizione (582 punti). Al femminile Tatiana Andreoli e Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) concludono la qualifica rispettivamente in seconda (580 punti) e terza posizione (576 punti). Anche per Andreoli differenza minima (un oro) rispetto a Chiara Rebagliati.

Doppietta nel Compound senior maschile: Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) conquista il titolo di classe (591 punti) appena davanti a Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia) con 590 punti. Al femminile, pari merito tra Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) con 583 punti, che chiudono in seconda posizione. Tra i master maschili invece il terzo posto è addirittura condiviso tra quattro arcieri, tra di loro anche Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano).

Nei Compound allievi maschili conquista il titolo Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) (580 punti), mentre Marco Tosco (Arcieri Alpignano) è terzo (572 punti).

Nell’Arco Nudo senior maschile, bronzo per Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) (538 punti). Tra i master maschile aggiunge un titolo di classe al suo palmares Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) (548 punti). Al femminile, secondo posto per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) con 518 punti ma un oro in meno della prima classificata.

Secondo posto per Adriano Rizzon (Arcieri Conte Rosso) tra i ragazzi maschili (414 punti con tre ori in meno del vincitore).

Gli Arcieri Iuvenilia conquistano la doppietta nelle squadre ricurvo senior: Paoli, Morello, Melotto conquistano il titolo al maschile (1721 punti), mentre Andreoli, Rolando, Degani al femminile (1712 punti). Nei master maschili, argento per gli Arcieri delle Alpi (Rovera, Marengo, Miceli) con 1638 punti). Titolo junior maschile per Roppa, Dezani, Bogetti (Arcieri delle Alpi) con 1650 punti); mentre al femminile gli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago (Salsa, Silvestri, Bonafe) sono seconde (1501 punti). L’Arcoclub Fossano (Streri, Benedicenti, Fruttero) conquista il terzo posto (1577 punti) tra gli allievi maschili. Tallarico, Spinello, Masiello (Arcieri Varian) chiudono in seconda posizione (1406 punti) nelle ragazze femminili.

Nel compound master maschili, secondo posto (1713 punti) per gli Arcieri Alpignano (Cancelli, Tosco, Frassati), mentre al femminile gli Arcieri Cameri (Gandolfini, Bonzani, Scalmana) sono terze (1645 punti).

Risultati Assoluti – Nel ricurvo femminile, Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) conquista il secondo posto, battuta in finale da Chiara Rebagliati (6-0); per Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) c’è il bronzo, dopo la freccia di spareggio contro Roberta Di Francesco (10-9). Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia) perde la finale del compound maschile, solamente alla freccia di spareggio: il 10 del suo avversario, Elia Fregnan, risulta più vicina al centro. Secondo posto anche al femminile per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), battuta in finale da Elisa Roner (150-146); Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) si ferma invece ai piedi del podio.

Nell’Arco Nudo Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) conquista il bronzo finale, battendo 6-4 Daniela Sacco.