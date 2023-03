Igorine U18 e U14, due splendidi titoli territoriali!

Due grandi battaglie e due vittorie 3-0 per le Igorine di Matteo Ingratta: al mattino la squadra ha battuto Pavic Romagnano in semifinale per 3-0 (25-19; 25-18; 25-8). Al pomeriggio la finalissima e un bel bis contro Virtus Biella (vittoriosa 3-0 al mattino contro San Rocco Novara) per 3-0 (27-25; 25-18; 25-14). Per le Igorine, già certe della qualificazione alla fase regionale, una giornata intensa e importante per continuare crescere ancora. In entrambe le sfide la squadra ha saputo lottare e recuperare nei momenti di difficoltà giocando poi entrambe le terze frazioni con grande carattere.

«Ci siamo riscattate dopo una prova opaca in B1, l’avversario era difficile da affrontare ma noi non siamo uscite bene dal campo. Anche oggi abbiamo sofferto molto, – commenta il tecnico Matteo Ingratta – l’avversario in campo c’è sempre e quindi siamo doppiamente soddisfatti, per essere uscite bene dalle difficoltà di ieri e per aver superato quelle di oggi. Continuiamo il nostro percorso in B1 e prepariamoci per affrontare le partite della fase regionale».

In U14 le Igorine sono state bravissime a rimontare nella semifinale e bravissime a lottare nella finalissima. Questi i risultati della giornata: vittoria contro Sammaborgo in semifinale 2-3 (25-16; 25-27; 27-25; 18-25; 13-15) e poi vittoria nella finalissima contro le padrone di casa di Alessandria per 1-3 (23-25; 25-11; 16-25; 21-25). La squadra, in svantaggio nella prima gara e con un difficile secondo set nella seconda è stata brava a reagire per centrare l’obiettivo. Come per l’U18 anche l’U14 era già certa della qualificazione alla fase regionale.

«In entrambe le partite la differenza l’ha fatta la squadra, – commenta felice a fine giornata l’allenatore – questa mattina la sfida era molto sentita e le ragazze sono state brave a reagire. Contro Alessandria avevamo perso al tie break durante la fase regolare all’andata, abbiamo vinto al ritorno ma sempre in cinque set, oggi con un bel risultato, questo dimostra la crescita tecnica di tutte quante. Sono e siamo soddisfatti del gruppo. Adesso? Mentre proiettata al regionale» chiude.