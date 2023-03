A1 LBF TECHFIND 24^: Venezia passa a Moncalieri, ma gran prova dell’Akronos

Nel secondo quarto coach Spanu scommette sulla zona e il risultato lo premia: Venezia infatti non segna per oltre 5 minuti. Il parziale dell’ Akronos in attacco porta la firma di Westbeld , Salvini , Sagerer , e Mitchell . Poi la Reyer ovviamente si sveglia grazie a Shepard e Kuier , ma Moncalieri con due ottimi attacchi alla zona rimane in scia. A 2’ dall’intervallo il tabellone dice nuovamente +5. Dopo il timeout arriva un altro gran attacco sulla zona orogranata con Sklepowicz che mette la tripla del -2 su assist di Jakpa . Poi Westbeld e Mitchell regalano il 30-20 per le gialloblù all’intervallo con due giocate di puro talento.

Partita avvincente e divertente al PalaEinaudi, nonostante i pronostici. Moncalieri soffre nel primo quarto e stravolge le carte in tavola nel secondo. Alla ripresa soffre ma grazie alla difesa rimane sempre in scia. Un -13 che alla fine non racconta a fondo la partita. Ottima prestazione di squadra, adesso testa ai prossimi due impegni con Campobasso e Ragusa.

Alla ripresa Mitchell e Kuier sono le prime ad andare a segno. Venezia accorcia e sorpassa con una tripla di Pan e due appoggi da sotto canestro di Shepard, mentre Mitchell con 4 punti in fila tiene in scia l’Akronos. Poi la partita si infiamma e incattivisce: tanti giri in lunetta, polemiche e due antisportivi in fila per parte. Un’ispiratissima Sklepowicz e una magia di Sagerer dal pitturato riportano sul -3 Moncalieri a 1′ e spiccioli dall’ultimo mini intervallo. Due triple in fila dalla stessa mattonella di Delaere pesano però come un macigno. 58-49 per Venezia entrando nell’ultimo parziale.

Mitchell, Westbeld, Sagerer e la super difesa di squadra riportano a -3 Moncalieri in un amen. Time out obbligatorio per Venezia che con Shepard ristabilisce subito il +5. L’azione successiva arriva la bomba di Pan per il +8. Contro timeout di coach Spanu, ma questa volta la musica non cambia. A 4’ dalla fine Venezia guida ancora di 10. Ottima gestione finale per le venete: 66-79 alla sirena.

Akronos Libertas Moncalieri-Umana Reyer Venezia 66-79

Akronos Libertas Moncalieri: Reggiani* 1, Sagerer* 8, Jakpa* 2, Mitchell* 14, Westbeld* 17, Sklepowicz 10, Salvini 2, Landi Al., Nicora, Giacomelli 6, Katshitshi 6.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

Umana Reyer Venezia: Delaere* 13, Pan* 7, Yasuma* 8, Shepard* 24, Kuier* 13, Villa 2, Cubaj, Madera 2, Santucci 10, Nicolodi.

All.re: Mazzon Vice: Dall’ora, Di Chiara