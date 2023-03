Bertram Derthona vince contro la Tezenis Verona

Successo importante per la Bertram Derthona, priva di Macura e Daum, che al PalaEnergica Paolo Ferraris davanti a Brett Blizzard e di fronte a Jamarr Sanders, due grandi ex della storia recente del Club, ha la meglio di una mai doma Tezenis Verona. Dopo 3 ottimi quarti, in cui la squadra allenata da coach Ramondino raggiunge più volte la doppia cifra di margine, il Derthona subisce la rimonta avversaria ma riesce a conquistare i due punti grazie alla lucidità nel finale.

Dopo l'emozionante tributo a Sanders, comincia la gara al PalaEnergica Paolo Ferraris. Scatta forte la Tezenis che, con alte percentuali al tiro, si porta a due possessi di vantaggio prima di subire la rimonta dei Leoni, trascinati dai 13 punti di Severini. Al termine dei 10’ iniziali il punteggio è di 24-17. Nella seconda frazione due triple consecutive di Filloy portano il Derthona sul +10 a poco più di 4’ dall’intervallo lungo; Anderson e Sanders provano ad accorciare ma la Bertram ricaccia indietro i tentativi di recupero avversario e chiude il quarto 45-35.

Al rientro dalla pausa lunga la Tezenis prova ad accelerare ma, dopo un mini break di 0-4, Christon e compagni ritrovano fluidità in attacco, segnano canestri da transizione primaria e dilatano ulteriormente il gap fino al 63-48. Un parziale di 0-10 per Verona inaugura l’ultimo quarto e riapre il match. Cain e Christon regalano un po’ di ossigeno ai padroni di casa prima che la tripla di Anderson porti le squadre in perfetta parità a 2’25’’ (68-68) dal termine. Negli ultimi frenetici minuti di gioco sono di nuovo Cain e Christon dalla lunetta ad andare a segno e a chiudere definitivamente il match 73-69.

Così il vice allenatore Massimo Galli al termine della gara: «Abbiamo controllato la partita per due terzi, poi nell’ultimo quarto Verona, con una difesa fatta di cambi sistematici che ci ha messo della sabbia negli ingranaggi, è stata brava a rientrare in gara. Nel finale alcune giocate ci hanno permesso di portare a casa due punti che ci permettono di conservare il terzo posto in classifica e ci danno grande fiducia per le due trasferte consecutive che dovremo affrontare».

Bertram Derthona-Tezenis Verona 73-69

Parziali (24-17, 45-35, 63-48)

Tabellini:

Derthona: Christon 20 , Mortellaro ne, Candi 6, Tavernelli 3, Filloy 12, Severini 13, Harper 3, Cain 9, Radoševi? 7, Filoni. All. Ramondino

Verona: Cappelletti 6, Smith 3, Ferrari ne, Casarin 9, Johnson 5, Bortolani 15, Davis 14, Rosselli ne, Pini, Anderson 7, Udom, Sanders 10. All. Ramagli