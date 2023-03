Eurogymnica vince un bronzo in Serie C

Per Virginia e compagne si trattava della prima trasferta in terra straniera e della prima competizione internazionale ufficiale da quando l'EGirl, cerca 8 mesi fa, ha fatto attrezzi e bagagli per trasferirsi nel centro tecnico di Pescara, agli ordini di Germana Germani e Chiara Ianni, responsabili per conto della federazione ginnastica d'Italia della preparazione della squadra per gli Europei che nei prossimi mesi si terranno in Azerbaijan e che daranno accesso ai mondiali di luglio in Romania.

Cuttini e compagne hanno conquistato innanzitutto l'argento nell'All Around, ovvero la somma dei punteggi delle due differenti specialità di squadra e poi domenica, anche un po' a sorpresa ma con grande convinzione, due meritate medaglie d'oro nelle finali a otto, con le cinque funi e il punteggio di 29,750 davanti alla temibile Bulgaria e con le cinque palle con 28,700 precedendo le padrone di casa della Grecia. Un l modo perfetto per rompere il ghiaccio, per testare gli esercizi di nuova fattura e per prendere consapevolezza delle reali potenzialità del quintetto.

Grande festa è grande emozione ovviamente in casa Eurogymnica, ancora una volta fucina di talenti piemontesi da prestare alla Nazionale, che nel frattempo, sempre nel weekend si è andata a guadagnare un bel terzo posto nella seconda prova del Campionato di Serie C zt1 disputatosi a Montegrotto, in provincia di Padova, sotto l'organizzazione della 5 Cerchi di Abano terme.

Tiziana Colognese e Federica Vaccaro hanno voluto, anche questa volta, dare l'opportunità a una giovanissima di esordire in questo tipo di campionato e così un'altra classe 2010, Tea Semeraro, è scesa per la prima volta su una pedana "da grandi". Tea ha aperto la routine di Eurogymnica cimentandosi al cerchio e facendo segnare il buon punteggio di 24,750 nonostante qualche titubanza dovuta senza dubbio all'emozione. Un punteggio già a livello delle tante più anziane avversarie in gara, che lascia presagire margini di miglioramento molto ampi.

Senza avversarie invece Carlotta Lo Muscio, splendida con la palla due settimane fa a Cantalupa e insuperabile a Montegrotto. 27,350 il suo punteggio, il più alto della squadra e il più alto di tutta la gara con questo attrezzo.

Dopo l'esordio nel pinerolese, ancora inserita nel quartetto titolare, cambiato l'attrezzo e passata dal cerchio alle clavette, Eglissa Lika stupisce tutti e fa segnare un 27,00 netto. Un punteggio importante per il risultato finale ma anche per il percorso personale della volpianese che scrollatasi di dosso qualche timore di troppo continua a crescere, a divertire e a divertirsi.

A chiudere la rotazione, proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, con quindici anni di militanza in Eurogymnica alle spalle, Stefania Straniero ha imbracciato il nastro e conquistato un 24,750 utile a far fermare il punteggio finale di squadra a 103,850.

Bronzo finale per le ginnaste del presidente Nurchi, con una classifica a punti speciali che vede le EGirls al secondo posto parziale nel campionato, con 52 punti, precedute solamente dalla Motto Viareggio.