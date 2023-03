FISI-AOC - Coppa Del Mondo: Kranjska Gora, Prato Nevoso-Artesina, Sestriere

Nelle immagini gli azzurri che hanno conquistato punti nel secondo Gigante maschile di Kranjska Gora

Foto ©Pentaphoto

Stessi uomini sul podio, rispetto alla gara di sabato 11 e stesso vincitore nel secondo Gigante della Coppa del Mondo maschile a Kranjska Gora. Ennesimo successo stagionale dello svizzero Marco Odermatt dello Ski Club Hergiswil, con il tempo totale di 2’,20”,91 e con 32/100 di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen del Raelingen Skiclub. Terzo a 70/00 il francese Alexis Pinturault, portacolori delle Douanes Françaises e del Club de Sports de Courchevel. Tra gli azzurri molto bene il ventiduenne poliziotto bergamasco Filippo Della Vite, che ha centrato il miglior risultato in carriera con il sesto posto ad 1”,83/100, mentre il finanziere trentino Luca De Aliprandini si è piazzato ottavo a 2”,23/100. Il carabiniere altoatesino Hannes Zingerle si è classificato quindicesimo e il finanziere altoatesino Tobias Kastlunger ventitreesimo. Fuori invece dopo poche porte della prima manche il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, che purtroppo finisce qui la stagione in Coppa del Mondo, perché non si è qualificato per le Finali di Soldeu.

La classifica del secondo Gigante maschile di Kranjska Gora

SLITTA DI DUE GIORNI IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI A LA THUILE. I QUALIFICATI DEL COMITATO ALPI OCCIDENTALI.

Le abbondanti nevicate delle ultime 48 ore a La Thuile hanno costretto gli organizzatori a far slittare di due giorni il programma dei Campionati Italiani Aspiranti.

Sabato 11 marzo i tecnici dello Sci Club La Thuile Rutor, in collaborazione con il personale delle Funivie Piccolo San Bernardo, hanno effettuato un sopralluogo ed effettuato tutte le valutazioni, decidendo appunto di cambiare il programma della rassegna tricolore.

Si partirà mercoledì 15 marzo anziché lunedì 13, sempre con le discipline tecniche. Non cambia l’ordine delle competizioni: le prime medaglie assegnate saranno quelle dello Slalom maschile e del Gigante femminile; giovedì 16 Gigante maschile e Slalom femminile, venerdì 17 Super-G in mattinata e Combinata Alpina nel pomeriggio, sabato 18 prove della Discesa e a seguire la gara che assegnerà le ultime medaglie. Resta invariato il programma dei Campionati Italiani Assoluti, previsti dal 21 al 25 marzo subito dopo le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu.

Questo l’elenco delle atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali qualificate per i Campionati Italiani Aspiranti: Alessandra Banchi (Sci Club Sansicario Cesana), Eleonora Zanetti (Equipe Beaulard), Matilde Casse (Sansicario Cesana), Sofia Mattio (Ski College Limone), Sara Caterina Dotta (Val Vermenagna), Isabella Alloero (Claviere), Rebecca Frigiolini (Sansicario Cesana), Alice Anese (Golden Team Ceccarelli), Beatrice Garbasso (Equipe Limone), Alice Pomi (Equipe Beaulard), Francesca Migliardi (Valchisone Camillo Passet), Vittoria Lerda (Sestriere), Adriana Castaldo (Sansicario), Giulia Casetta (Valchisone Camillo Passet), Maddalena Demaria (Valchisone Camillo Passet), Ludovica Madiotto (Sauze d’Oulx), Aurora Turri (Equipe Limone). Gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali qualificati per i Campionati Italiani Aspiranti sono: Edoardo Simonelli (asd Les Arnauds), Pietro Casartelli (Sci Club Sestriere), Giacomo Fernando Rej (Sestriere), Gilberto Bernardi Sestriere), Pietro Mazzoleni (Regeneration Team), Lorenzo Casagrande (Valchisone Camillo Passet), Marco Leone (Golden Team Ceccarelli), Leonardo Varzi (Ski Team Valsesia), Brahim Matteo Houkmi (Sansicario Cesana), Alessandro Abbà (Val Vermenagna), Elia Guidetti (Varallo), Filippo Mazzia (Mera), Tomas Deambrogio (Sauze d’Oulx), Juno Mazzucconi (Mera), Andrea Trommacco (Pragelato), Giulio Antoniazzi (Sauze d’Oulx), Pietro Bruneri (Sansicario Cesana), Matteo Giacomo Togno (Claviere), Matteo Chirieleison (Mondolè Ski Team), Lorenzo Mula (Golden Team Ceccarelli).

SELEZIONI DEL TROFEO PINOCCHIO: NELLO SLALOM ALLIEVI A PRATO NEVOSO PRIMI FEDERICO MASSIMILLA E FRANCESCA BANCHI, NEL GIGANTE RAGAZZI AD ARTESINA GIOVANNI CECCARELLI E BENEDETTA ROSA RANIERI.

Domenica 12 marzo a Prato Nevoso e Artesina si è tenuta la prima giornata delle selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci per le categorie Children. Sulla pista 3 di Prato Nevoso si è disputato lo Slalom degli Allievi.

Federico Massimilla dello Sci Club Manta ha vinto la gara maschile chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,26”,32/100, con un vantaggio di 1”,07/100 su Francesco Sadowski dell’Equipe Limone e di 1”,67/100 su Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana. A seguire nella classifica dei primi dieci Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, Mattia Poggi e Alessio Fracchia del Mondolè Ski Team, Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, Riccardo Casella del Mondolè Ski Team, Simone Moschini dello Sci Club Sestriere ed Enrico Ribetto del Valchisone Camillo Passet. In campo femminile la migliore è stata Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere con il tempo totale di 1’,33”,74/100 e con distacchi rispettivamente di 21/100 e di 41/100 su Carlotta Banchi del Sestriere e su Elisa Graziano dell’Ala di Stura.

Completano l’elenco delle prime dieci Emma Bastita del Pragelato, Sofia Ciman del Mondolè Ski Team, Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard, Clotilde Rodella dello Sci Club Sansicario Cesana, Alice De Marco dello Sportinia, Martina Mis del Sauze d’Oulx e Matilde Boaglio del Sestriere. I Ragazzi erano impegnati in una manche unica di Gigante sulla pista Mirafiori di Artesina. In campo maschile affermazione di Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team in 53”,45/100, con 1/100 di vantaggio su Thomas Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana e 8/100 su Niccolò Castri dell’asd Colomion.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna, Ruggero Reita del Sestriere, Alberto Delogu dell’Equipe Limone, Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, Mattia Petrelli del Mondolè Ski Team, Giacomo Re dello Sci Club Limone e Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli. Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone ha vinto la gara femminile in 52”,36/100, con 56/100 di vantaggio su Ludovica Vottero del Sansicario Cesana e 2”,71/100 su Giorgia Casella del Mondolé Ski Team. Completano la top ten Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana, Emma Castagnola del Mondolè Ski Team, Sofia Musso dello Sci Club Limone, Laura Fontana dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, Vittoria Bianco Dolino e Giulia Gallarati del Sestriere e Bianca Orsero dell’Equipe Limone.

I risultati delle selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci delle categorie Children sono consultabili nel portale Internet della Federazione Italiana Cronometristi

