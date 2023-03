Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

Mette il meritato sigillo all'ultima giornata di fase di qualificazione l' Under 15 Silver di Dal Sasso che dopo la sconfitta della scorsa settimana contro Rosta, non si fa sorprendere dalla Pallacanestro Victoria: 28 punti stagionali, miglior attacco e finali regionali di categoria conquistate.

VICTORIA-AVIGLIANA: 65-82

Parziali (13-27; 31-46; 46-72)

VICTORIA: Sammarco 18, Salerno 20, Bordima 2, Montesamo 2, Fedale, Oliva, Guido (cap.) 3, Palamani 12, Valenti, Virelli 6, Scalise, Cannella 2.

AVIGLIANA: Inches 6, Lucà, Milano 7, Miranda, Mascia, Sforza 8, Variglia 11, Colpo, Bugnone (cap.) 40, Massola, Iovinella 10. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis.

ARBITRI: De Nigris di Bruino (TO) e Ficili di Settimo Torinese (TO).

Under 17

AVIGLIANA-VICTORIA: 40-85

Parziali (10-24; 22-48; 30-73)

AVIGLIANA: Samaritani, Costanza 2, Prete 2, Scandella, Bertolotti, Chen 2, Ogliero 10, Camporeale, Pili 13, Rosa Clot 2, Castino 7, Fantino 2.

VICTORIA: Sanvincenti 12, Ghirloni 16, Rossetti 3, Cannelli 14, Raimondo, Resio 21, La Porta 1, Castantino, Minetto 1, Giannuzzi 2, Santarella, Asueni Osamudame 15.

Bella e netta vittoria per l'Under 13 femminile che sul campo del Castellamonte si impone sin dalle prime battute in maniera inequivocabile: preso il largo nel primo quarto, le biancoverdi martellano senza sosta il canestro avversario allargando il distacco sino al +50 finale.