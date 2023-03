Overall Tre Colli protagonista al Trofeo Giacobazzi

A Nonantola di Modena, il Team e' stato protagonista e ha espresso una buona prova di squadra sul circuito pianeggiante di 9 km da ripetere 13 volte.

All'inizio del terzo giro e' stato l'ellenico Davarias a dar fuoco alle polveri dando il la ad una fuga di undici elementi che si e' protratta per ben 100 km. ed ancora Davarias ha rilanciato l'azione ai meno due dal traguardo ma inesorabilmente il gruppo lo ha fagocitato al triangolo rosso dell'ultimo kilometro. Volata del gruppo a ranghi compatti composto da 150 elementi e Giovanni Morello con il supporto dei compagni, ha saputo ritagliarsi un onorevole 9^ posto.

Seconda Top Ten in quattro gare per Overall.

Prossimo appuntamento domenica 19 marzo, con due trasferte: una nelle Marche e l'altra a Montecarlo, primo impegno fuori confine.